Barcellona: arrestato pusher straniero, 4 denunciati per guida in stato di ebbrezza e 3 giovani segnalati per droga

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno intensificato i controlli straordinari sul territorio, con servizi mirati sia diurni che notturni, specialmente nelle zone della movida. L’obiettivo principale era garantire la sicurezza dei cittadini, prevenendo reati e verificando il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Durante le operazioni sono state identificate oltre 80 persone e controllati più di 60 veicoli. Numerose le violazioni contestate, tra cui infrazioni gravi alla sicurezza stradale. Quattro conducenti, sottoposti ad alcoltest, sono risultati con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito e sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Nell’ambito dell’attività antidroga, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di un 31enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di oltre 200 grammi di hashish. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre, tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina come assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di droga per uso personale.

Lo stupefacente è stato sequestrato e verrà analizzato dai Carabinieri del RIS di Messina.