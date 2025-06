Segnalazione: a Cicerata topi e spazzatura in spiaggia

Giunge in redazione la segnalazione di un lettore che ci ha scritto per sottolineare la grave situazione in cui versa un tratto della spiaggia di Cicerata, a Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo quanto denunciato, l’area – molto frequentata durante la stagione estiva e in prossimità di uno dei locali più in voga del momento– si presenterebbe in condizioni pessime a causa di spazzatura di ogni genere e perfino topi.

Le immagini inviate alla nostra redazione mostrano rifiuti sparsi tra la sabbia, accanto a residui organici, plastica e materiali abbandonati da tempo. Uno scenario degradante che – oltre a compromettere il decoro urbano e il valore turistico della costa – rappresenta un serio rischio igienico-sanitario, in particolare per bambini e famiglie che frequentano la zona, numerosi nel weekend. Complice probabilmente anche il maltempo e la mareggiata seguente dei giorni scorsi.

24live raccoglie e rilancia la segnalazione, nella speranza che l’intervento possa essere tempestivo per ripristinare decoro e sicurezza in un’area tanto frequentata.