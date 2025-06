Ponte Mela: le riflessioni amare di un cittadino che non crede ad una veloce soluzione

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Giovanni Perdichizzi, assicuratore e allenatore di Basket.

“Ho letto il vostro puntuale e corretto articolo sulla riapertura del Ponte sul Mela per il prossimo 20 luglio circa, data indicata dall’ingegnere Capo del Genio Civile Santi Trovato.

Mi chiedo se effettivamente l’ingegnere abbia fatto negli ultimi due mesi un sopralluogo nel cantiere per poter effettivamente in maniera leale, indicare come veritiera la data sopra indicata del 20 Luglio per la riapertura del transito, rifiutandomi di pensare che nelle sue date previsionali, considerata la sua grande competenza tecnica, ci sia la volontà di prendere in giro l’intera comunità di Barcellona e Milazzo. lo che passo giornalmente dalla spiaggia, senza avere conoscenze specifiche tecniche, posso certificare che vi lavorano 4/5 operai e che dalla data di fine posa in opera delle travi, completata circa due mesi fa, ad oggi non è stato completato neanche il 30% delle opere che possano consentire la gettata finale di calcestruzzo, la successiva impermeabilizzazione ed infine la posa dell’asfalto e delle barriere di sicurezza.

Mi chiedo se nelle date indicate ci sia malafede o se davvero si pensa di prendere in giro i cittadini, gli operatori economici, i lavoratori pendolari ed i giovani barcellonesi e milazzesi, che da tre anni subiscono i danni economici e le difficoltà arrecate da questa situazione da “soap opera” come appunto la definite voi. Per non parlare di chi dovrebbe avere a cuore far vivere la normalità ai propri concittadini e che invece si nasconde in un assordante silenzio od in un continuo e stucchevole scaricabarile sulle competenze e responsabilià.

Qualsiasi amministratore pubblico non avrebbe mai consentito uno scempio di questo tipo, a discapito dei propri cittadini, ponendo in essere tutte le azioni anche eclatanti in esclusiva loro tutela”.