Estradato dalla Francia e subito scarcerato: giovane barcellonese ottiene i domiciliari

È durata poco la complessa vicenda giudiziaria del giovane originario di Barcellona Pozzo di Gotto, arrestato in Francia a seguito di un mandato di cattura internazionale per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.

Il provvedimento di cattura era stato emesso nell’ambito della maxi operazione “Millenium” coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Reggio Calabria, che ha visto l’intervento congiunto della Polizia Internazionale, dell’Interpol e delle forze dell’ordine italiane, sulla base di una “red notice” divulgata dal Ministero.

Il giovane, una volta individuato, era stato arrestato in territorio francese e condotto in un carcere nei pressi di Parigi. Immediatamente, su richiesta del difensore Avv. Gaetano Pino, è stata attivata la procedura internazionale di estradizione per consentire il rientro in Italia e permettere al cittadino di essere sottoposto alla giurisdizione nazionale.

Una volta rientrato, il Tribunale del Riesame ha accolto le argomentazioni della difesa, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari e giudicando il soggetto non socialmente pericoloso. È quindi seguita l’immediata scarcerazione con concessione della misura degli arresti domiciliari.