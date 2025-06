Consegnata per il restauro la “Varetta del Cristo Morto” di Pozzo di Gotto: Iris Isgrò restaurò la parte lignea

Alle ore 9:00 di ieri, come previsto dal cronoprogramma, è avvenuta la consegna ufficiale della storica Varetta del Cristo Morto del Venerdì Santo di Pozzo di Gotto al laboratorio Calvagna Restauri di Catania, per un importante intervento di restauro conservativo e valorizzazione.

L’opera è stata presa in carico dal maestro restauratore Giovanni Calvagna con i figli Carmelo e Giuseppe, secondo gli accordi stipulati con il committente Mons. Santo Colosi, Parroco e legale rappresentante pro tempore della Parrocchia di Santa Maria Assunta. Il progetto è supervisionato dall’architetto Rosario Andrea Cristelli, in qualità di Direttore dei Lavori.

Il restauro è stato regolarmente autorizzato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Messina, nella persona della funzionaria responsabile dell’U.O. 2, la Dott.ssa Stefania Lanuzza, la quale è stata sentitamente ringraziata per l’efficienza e la disponibilità mostrata.

La cerimonia di consegna

Alla cerimonia di consegna erano presenti:

La Prof.ssa Carmelina De Pasquale , in rappresentanza degli eredi del Dott. Rosario Basilicò , promotore originario della realizzazione della varetta, oggi sostenuta con generosità dalle famiglie Basilicò e Munafò ;

, in rappresentanza degli eredi del Dott. , promotore originario della realizzazione della varetta, oggi sostenuta con generosità dalle famiglie e ; L’ arch. Cristelli , incaricato anche per la promozione e valorizzazione culturale e scientifica del restauro;

, incaricato anche per la promozione e valorizzazione culturale e scientifica del restauro; Il fedele Vito Arrigo, intrecciatore esperto della palma decorativa e memoria storica della varetta.

La scoperta inaspettata

Durante le operazioni preliminari, mentre veniva rimosso il simulacro del Cristo morto dalla struttura processionale (che rimarrà in chiesa perché non soggetto a restauro), è emersa una scoperta di grande rilievo storico e artistico: la scultura lignea è stata restaurata dall’artista pozzogottese Iris Isgrò, come chiaramente inciso ai piedi del cataletto. Un elemento che arricchisce ulteriormente la memoria e il valore della varetta.

Il laboratorio Calvagna Restauri

Il laboratorio Calvagna Restauri, attivo dal 1963 e giunto alla terza generazione, è specializzato in restauro di beni artistici e culturali, unendo tecniche tradizionali a tecnologie scientifiche avanzate. Tra i lavori più significativi si segnala la ricostruzione tridimensionale interattiva del Sacello di Sant’Agata nella Cattedrale di Catania, eseguita nel 2010 da Carmelo e Giuseppe Calvagna.

L’intervento sulla Varetta del Cristo Morto rappresenta un passo fondamentale per la tutela e valorizzazione del patrimonio religioso e culturale siciliano, contribuendo a restituire nuova luce a un’opera centrale nella tradizione devozionale di Barcellona Pozzo di Gotto.