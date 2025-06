Ponte del Mela: oggi nessuna apertura, il Genio Civile rimanda al 20 luglio la riapertura

Apertura sì, apertura no: la soap opera barcellonese riguardante il Ponte del Mela non smette di stupire. Adesso la nuova data per la riapertura è prevista al 20 luglio.

Visti i ritardi accumulati nel corso degli anni, l’apertura del Ponte Mela slitta con ogni probabilità intorno al 20 luglio 2025: queste sono le ultime notizie da parte del Genio Civile. Non sarà dunque rispettata la scadenza inizialmente indicata (chiaramente si intende l’ultima proroga) per il 20 giugno dall’ingegnere capo, Santi Trovato, che prevedeva una parziale ultimazione dell’impalcato.

L’infrastruttura, che doveva tornare fruibile molto tempo fa e da ultimo oggi 20 giugno, non sarà completata nemmeno entro la fine del mese. Attualmente, infatti, risultano posizionate solo le travi delle cinque campate in cemento precompresso, che poggiano sui quattro piloni consolidati nella prima fase dei lavori.

Sono invece state ultimate le due spalle del viadotto, grazie alla recente gettata di calcestruzzo. Queste costituiranno il punto di appoggio finale del ponte, una volta conclusa l’opera e consentiranno il ripristino del collegamento tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.

Per procedere servirà ora completare l’armatura dell’impalcato con gli elementi prefabbricati già presenti in cantiere. Solo dopo si potrà passare alla gettata di calcestruzzo, alla successiva impermeabilizzazione e infine alla posa dell’asfalto e delle barriere di sicurezza.

Sembra una soap opera e a non crederci più sono i barcellonesi e i milazzesi che possono di nuovo dire addio ad un’estate spensierata e libera. Attraversare via mare la costa da Barcellona a Milazzo è infatti diventato impossibile e l’unica viabilità è quella cittadina che, come ogni estate accade da quando non è agibile il Ponte del Mela, sarà ingolfata dal traffico a tutte le ore e complicherà il viaggio che da Calderà a Milazzo via mare è un tragitto di pochi minuti che diventano almeno 30 o 40 dal centro città, senza considerare le ore di punta.

Dopo il botta e risposta della Consigliera Metropolitana Ilenia Torre con la Città Metropolitana e lo scarica barile, il responso del Genio Civile è questo: “Si riaprirà intorno al 20 luglio”. Sarà la volta buona?

Intanto, pare non sia in ballo nemmeno la soluzione alternativa dell’apertura della bretella.