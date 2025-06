L’Associazione “Città invisibili” presenta l’Estate letteraria 2025

Anche quest’anno l’Associazione “Città Invisibili” propone la sua estate letteraria presso il giardino letterario di Villa Vaccarino. Sei eventi, dal 19 luglio al 23 agosto, che spaziano dal saggio sociologico all’ esperienza in carcere di una insegnante; dal razzismo come concetto filosofico al ” giallo” avvincente tratto da una storia vera; dalla poesia moderna a come le donne di oggi possano trarre insegnamento da quelle dell’antica Grecia.

Una “prima” Nazionale, una “prima siciliana” e alcuni graditissimi ritorni, stregati da Milazzo. Ancora una volta un modo per riflettere, per suscitare domande, per tentare di rallentare “il deserto che avanza”.