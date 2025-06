L’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto avvisa la cittadinanza che nella giornata di domani 17 giugno, presumibilmente dalle 8:00 alle 16:00, a causa dell’interruzione dell’energia elettrica disposta dall’ENEL, non sarà possibile assicurare la fornitura idrica nelle frazioni di Gala, San Paolo e Cannistrà, oltre che in alcuni tratti della Via Longano e Santa Venera.

Il completo ripristino di funzionalità degli impianti potrà avvenire solo l’indomani.