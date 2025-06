Controlli straordinari del territorio a Milazzo: 18 denunciati e 8 segnalati

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno predisposto un apposito piano di controlli e pattugliamenti, anche nelle ore notturne, volti a contrastare la mala movida ed a garantire la sicurezza dei cittadini, con il fine di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, nonché di verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione al controllo delle persone che si mettono alla guida di veicoli dopo avere consumato bevande alcoliche.

Nel corso del servizio, sono stati controllati più di 150 veicoli ed oltre 200 persone, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno denunciato 8 persone all’Autorità Giudiziaria, due guidavano in stato di ebbrezza alcoolica e altrettanti in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, mentre altri quattro individui sono altresì denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o all’esame alcolemico. Sempre nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, due individui sono stati denunciati per porto illegale di coltello di genere vietato e un soggetto è stato invece segnalato alla Prefettura per ubriachezza.

Durante il servizio, due persone sono state deferite per smaltimento illegale di rifiuti speciali su area demaniale, mentre un ristoratore è stato invece denunciato per inosservanza agli obblighi imposti dall’autorità, poiché sorpreso a proseguire l’attività di ristorazione, nonostante un provvedimento di sospensione. Inoltre, un cittadino extracomunitario è stato deferito in quanto sprovvisto del permesso di soggiorno e, pertanto, irregolare sul territorio italiano, mentre altri due individui sono stati rispettivamente denunciati, uno per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale cui erano sottoposti e l’altro per omessa custodia di armi e munizioni legalmente detenuti.

Nell’ambito dell’attività antidroga, in due distinti controlli, due persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di alcune dosi di hashish pronte per essere cedute. Otto giovani di età compresa tra i 20 e 33 anni, sono stati altresì segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di alcune dosi di hashish, marijuana e cocaina detenute per uso personale.

Tutta la droga sequestrata è stata consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.