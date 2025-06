“Cannabinoids in post-herpetic neuralgia: preliminary data” al Congresso Nazionale SIAARTI 2025 

In occasione del 79° Congresso Nazionale SIAARTI – ICARE 2025, uno degli appuntamenti più rilevanti per la comunità scientifica italiana nel campo dell’Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva che si terrà a Roma nel mese di Prtobre 2025 sarà presentato il lavoro scientifico “Cannabinoids in post-herpetic neuralgia: preliminary data”, a firma del Dott. Antonino Genovese, medico anestesista e algologo esperto in terapia del dolore. Co-autori: Dario Iannelli, Filippo Iannelli e Graziella Giuffrè.

Il Dott. Genovese, che svolge la propria attività clinica di terapista de dolore nei Centri Iannelli Diagnosi, di proprietà dei dott. Filippo e Dario Iannelli, ha condiviso i primi risultati di uno studio condotto sull’utilizzo di cannabinoidi nella gestione della nevralgia post-erpetica, una delle forme più complesse e resistenti di dolore neuropatico cronico.

Grazie al supporto clinico e logistico dei Centri Iannelli, che negli ultimi anni si sono impegnati nella medicina del dolore attraverso approcci innovativi e personalizzati, è stato possibile condurre un’osservazione preliminare che evidenzia l’efficacia terapeutica della Cannabis medica nel trattamento della nevralgia post-erpetica, con risultati incoraggianti sia in termini di controllo del dolore che di qualità della vita dei pazienti.

“La nostra esperienza mostra come i cannabinoidi, quando impiegati in modo rigoroso e controllato, possano rappresentare una valida opzione terapeutica per pazienti affetti da dolore neuropatico refrattario alle terapie convenzionali”, ha dichiarato il Dott. Genovese.

Lo studio si inserisce nel contesto di una crescente attenzione scientifica verso l’utilizzo della Cannabis medica per il trattamento del dolore cronico, contribuendo con dati concreti e aggiornati alla discussione clinica e terapeutica.