Successo per la 71ª edizione del Taormina Film Festival: premiati anche Geoffrey Rush, Axel Monsú e Alex Garland

È un rilancio che riporta il Taormina Film Festival ai fasti di un tempo quello orchestrato dalla direttrice artistica Tiziana Rocca per la 71ª edizione della storica manifestazione cinematografica siciliana. La kermesse si è conclusa con la cerimonia di premiazione dei Premi Ciak d’Oro per i 40 anni dello storico magazine e dei Premi del Concorso Ufficiale.

Evento clou della serata finale è stata la proiezione del nuovo film di Giampaolo Morelli, L’amore sta bene su tutto, con la partecipazione straordinaria di Monica Bellucci, ambasciatrice dell’edizione 2025 e volto del poster ufficiale del Festival. L’attrice ha ricevuto il Premio Speciale Internazionale e ha sfilato al Teatro Antico di Taormina accanto al regista Tim Burton.

“Siamo riusciti a realizzare un evento di altissimo livello” – ha dichiarato Sergio Bonomo, commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia – “Il dato più significativo è la straordinaria partecipazione del pubblico al Teatro Antico”.

La cerimonia di chiusura ha registrato il sold out, con premi speciali Ciak d’Oro consegnati a Barbara Ronchi, Monica Guerritore, Ferzan Ozpetek e Neri Marcorè da Flavio Natalia, direttore del magazine Ciak.

Ebada Hassan: Miglior Attrice per Brides – Giovani Spose

Tra i momenti più emozionanti del festival, spicca la premiazione di Ebada Hassan come Miglior Attrice per la sua interpretazione in Brides – Giovani Spose, intenso film drammatico diretto da Nadia Fall. L’opera, produzione britannica del 2025 (93’), racconta la vicenda di due ragazze britanniche che, in cerca di identità e appartenenza, decidono di partire per la Siria per unirsi all’ISIS.

La performance di Ebada Hassan è stata descritta come potente, empatica e autentica, capace di restituire al pubblico l’angoscia interiore di una giovane donna ingannata dal richiamo della radicalizzazione. La sua interpretazione ha ricevuto consensi unanimi da critica e pubblico, affermandosi come uno dei ruoli femminili più intensi dell’anno.

Geoffrey Rush e The Rule of Jenny Pen conquistano la giuria

Il premio come Miglior Attore è andato al premio Oscar Geoffrey Rush per il film horror psicologico The Rule of Jenny Pen, diretto da James Ashcroft. Ambientato in una casa di riposo, il film vede Rush nei panni del giudice Mortensen, impegnato a contrastare un anziano psicopatico che manipola gli ospiti della struttura con un inquietante pupazzo.

Il film ha ottenuto anche il Cariddino d’Oro, assegnato dalla giuria giovani del Festival.

Warfare – Tempo di guerra: miglior regia ad Alex Garland e Ray Mendoza

La Miglior Regia è stata assegnata a Alex Garland e Ray Mendoza per Warfare – Tempo di guerra, pellicola d’azione e guerra basata su fatti realmente accaduti. Ispirato a una missione dei Navy SEAL a Ramadi, Iraq, nel 2006, il film è una ricostruzione intensa e viscerale della brutalità dei conflitti moderni, con una narrazione coinvolgente e immersiva.

For Your Sake di Axel Monsú è il Miglior Film

Il titolo di Miglior Film è andato ad For Your Sake del regista argentino Axel Monsú. Interpretato da Sabrina Melgarejo, il film racconta la storia di Zulma, un’adolescente cresciuta in un contesto rurale povero e segnato da rigidi dettami religiosi. La giovane protagonista affronta un percorso di liberazione personale che commuove e lascia il segno.

Vincitori del Concorso Ufficiale – Taormina Film Festival 2025

Miglior Attrice : Ebada Hassan – Brides – Giovani Spose

Miglior Attore : Geoffrey Rush – The Rule of Jenny Pen

Miglior Regia : Alex Garland e Ray Mendoza – Warfare – Tempo di guerra

Miglior Film : For Your Sake di Axel Monsú

Cariddino d’Oro – Giuria Giovani: The Rule of Jenny Pen di James Ashcroft