Angela De Pasquale è la nuova presidente dell’OrSa Basket Barcellona

L’assemblea di soci del tardo pomeriggio di oggi ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo, che vede al suo interno la conferma di Francesco Anania nel ruolo di vice-presidente, Angelo Orlando eletto come segretario, Giusy Lo Presti come tesoriere e nel ruolo di consiglieri Vincenzo Scibilia, Massimo Cappellano e Salvatore Alosi.

Non possiamo non ringraziare il presidente uscente Salvatore Floramo, che rimarrà nel sodalizio oratoriano con il ruolo di presidente onorario e l’ex segretario, dott. Sebastiano Sottile, per l’impegno e l’abnegazione fornito alla causa della nostra realtà sportiva.