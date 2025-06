Taormina Film Festival 2025: Martin Scorsese incanta la terza serata tra premi, emozioni e spiritualità

La terza giornata della 71ª edizione del Taormina Film Festival si è trasformata in un evento memorabile all’insegna della grande arte cinematografica, della musica e dell’omaggio a leggende del cinema internazionale. Protagonista assoluto: Martin Scorsese, che ha ricevuto il Premio Taormina Lifetime Achievement Award, chiudendo una serata carica di emozioni, parole toccanti e riflessioni sul presente e sul futuro della settima arte.

Martin Scorsese, “una giornata siciliana” nel segno del cinema

Il celebre regista newyorkese è stato al centro di una giornata interamente dedicata a lui, incontrando prima la stampa internazionale e poi centinaia di studenti siciliani. Durante l’incontro, Scorsese ha condiviso esperienze, difficoltà e retroscena dei suoi film più iconici – da Taxi Driver a Quei bravi ragazzi, da Toro Scatenato a L’ultima tentazione di Cristo. Il pubblico ha potuto ascoltare anche dettagli sui suoi progetti più recenti, come The Saints e Alderes, entrambi girati in Italia, tra Sicilia e Roma.

“Sono cresciuto con l’asma e passavo le giornate tra la chiesa e il cinema. Per me era o il sacerdozio o il cinema. Alla fine ha vinto il cinema, ma i temi religiosi sono rimasti”, ha raccontato emozionato. Un dialogo intenso, che ha confermato come Scorsese sia non solo un regista ma un pensatore del nostro tempo.

L’omaggio al Teatro Antico: “Il cinema mi ha riportato a casa”

La sera, nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina, il regista ha ricevuto il premio alla carriera. La direttrice artistica Tiziana Rocca, artefice della sua presenza, ha dichiarato: “Scorsese è il cuore del cinema. I suoi film non si guardano soltanto, si vivono”.

Consegnato da Elvira Amata, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, il premio è stato accolto dal regista con parole che hanno commosso la platea: “Essere qui stasera, in questo teatro con l’Etna sullo sfondo, è qualcosa di straordinario. Il cinema mi ha riportato a casa. Grazie per questo incredibile onore”.

Helen Hunt: emozione e gratitudine

A ricevere il Taormina Excellence Award è stata anche l’attrice e regista Helen Hunt, premiata da Billy Zane per la sua straordinaria capacità di rappresentare la complessità dell’esperienza femminile. “Amo profondamente il cinema – ha detto Hunt – e voglio dedicare questo premio a Moon Blauner, mia partner creativa da 32 anni”.

Musica e cinema: Baby K e Noemi accendono Taormina

Non solo cinema ma anche grande musica alla terza serata del festival. Baby K ha acceso il pubblico con una performance esplosiva, ricevendo il Premio Taormina Music Award. “La musica e il cinema vanno a braccetto. L’arte è qualcosa da proteggere”, ha dichiarato sul palco.

Anche Noemi è stata premiata, sottolineando il legame profondo tra le arti: “Il cinema è un modo bellissimo di rapportarsi alle persone, come la musica”. A consegnarle il premio è stata l’attrice Alessandra Mastronardi, membro della giuria del Festival.

Serena Rossi e l’omaggio Disney

L’attrice Serena Rossi ha aperto la serata ricevendo il Premio Taormina Special Award con un omaggio a Disney, consegnato da Salvatore Esposito. Un riconoscimento alla sua versatilità e al suo ruolo di ambasciatrice del cinema italiano anche nel panorama dell’intrattenimento internazionale.

Un festival tra memoria e futuro

Il Taormina Film Festival 2025 si conferma un crocevia tra memoria e futuro del cinema. Le parole di Martin Scorsese riassumono il senso più profondo di questa edizione: “Il cinema deve mostrare la verità. Oggi tutti abbiamo una macchina da presa in tasca, ma dobbiamo usarla con coscienza. Ai giovani dico: raccontate, agite, ma con responsabilità”.

Con premi prestigiosi, ospiti internazionali e momenti di pura magia artistica, la terza giornata del TFF resterà impressa nella storia della manifestazione.