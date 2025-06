E’ stato rinviato al 17 giugno il concerto degli Atmosfera blu, che si sarebbe dovuto svolgere stasera per i festeggiamenti in onore di San Vito. L’evento “Atmosfera blu in musica” è previsto per martedì prossimo alle 21 in piazza Assunta. Durante la serata si esibiranno il Melody & Koral, il duo che fa cantare e ballare i bambini, e le voci della parrocchia Santa Maria Assunta, che canteranno le canzoni di Sanremo.