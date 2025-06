L’architetto barcellonese Nino Milone eletto Vicepresidente del nuovo consiglio dell’Ordine degli Architetti di Messina

Lunedì 9 giugno si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Messina per il quadriennio 2025-29, alla cui guida, come presidente, è stato eletto all’unanimità Giovanni Lazzari, già designato come candidato presidente dalla lista.

Il rinnovo del Consiglio si è svolto con le elezioni del 7 e 8 maggio 2025, che ha visto fronteggiarsi la lista “L’Ordine sei tu – Progetto Insieme” e la lista “Rigenerazione Metropolitana”, risultando vincitrice la lista L’Ordine sei tu – Progetto Insieme, che ha espresso 14 eletti mentre la lista concorrente ha espresso solo 1 eletto.

Nel corso della seduta è stato definito l’organigramma della seduta che vede quale Vicepresidente Vicario Michele Palamara, Segretario Bruno Barlassina, Tesoriere Fabrizio Ciappina.

Il consiglio eletto è articolato anche su base territoriale, con la nomina di quattro vicepresidenti con deleghe distrettuali: Nuccia Calanni Macchio per il distretto Nebrodi, Nino Milone per il distretto Tirreno, Angela Muscolino per il distretto Ionio e Giusy Vinci per il distretto delle Isole Eolie.

Completano l’organigramma dei consiglieri: Anna Carulli, attuale presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo; Graziella Arena, delegata ai rapporti con professionisti ed uffici, unitamente a Walter Pidalà, delegato anche ai rapporti con il Tribunale e alle politiche previdenziali; Floriana Buzzanca, delegata alle politiche per i giovani professionisti; Massimo De Francesco, delegato ai rapporti con il Consiglio uscente; Maria Teresa Giorgio, delegata ai rapporti con l’Università; Federica Mosca, anch’essa impegnata nelle politiche per i giovani professionisti; Renato Romeo, primo dei non eletti, collaborerà anch’egli alle attività legate alle politiche per i giovani professionisti. La comunicazione dell’Ordine continuerà a essere affidata a Michele Palamara.

L’impegno preso con gli elettori è quello di essere a servizio del distretto del Tirreno – dichiara il neo Vicepresidente Nino Milone – per rendere l’Ordine una casa trasparente e aperta alla partecipazione di tutti, dando voce ai numerosi architetti operanti in questa parte del territorio provinciale. Particolare attenzione sarà rivolta all’interlocuzione con gli enti pubblici e con i privati con i quali è necessario avviare percorsi di promozione e valorizzazione del territorio, per il quale il ruolo dell’architetto è fondamentale, alla formazione, punto fondamentale dell’attività professionale, alle politiche giovanili, alla sostenibilità, alla qualità degli edifici.