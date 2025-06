Vulcano, malore di un turista: sequestrata la pozza di fango

Ieri sera, i Carabinieri delle Stazioni di Lipari e Vulcano, seguendo le diposizioni impartite dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal Procuratore dott. Giuseppe Verzera, hanno sequestrato la pozza di fanghi situata sull’Isola di Vulcano.

Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, eseguito dai militari dell’Arma, si è reso necessario per consentire le opportune verifiche dopo che domenica scorsa un turista lombardo, ha riportato ustioni alle gambe, pochi minuti dopo essersi immerso nel noto laghetto termale.

Nella circostanza, l’uomo è stato prima soccorso dalla locale Guardia Medica e poi trasferito a mezzo di velivolo di soccorso all’Ospedale Civico di Palermo.

Sono in corso accertamenti per far luce sulla vicenda.