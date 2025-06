Successo anche per la seconda giornata del Taormina Film Festival dedicato alle “Donne, non Dive”

La seconda giornata del 71° Taormina Film Festival si è svolta sotto il segno del talento, dell’introspezione artistica e di un confronto autentico tra culture, generazioni e linguaggi cinematografici. Due grandi protagonisti hanno acceso il cuore del Festival: la leggendaria Catherine Deneuve, icona indiscussa del cinema europeo, e l’energia coraggiosa del cinema indipendente italiano con Jastimari – Il rifugio, di Riccardo Cannella. Molto partecipato anche l’atteso dialogo con Luca Zingaretti che ha incantato il pubblico con il suo sguardo disincantato ma appassionato sul mestiere dell’attore.

“Non dive, ma donne”: il cuore del Festival

A dare il tono alla giornata è stata la conversazione mattutina, “Non dive, ma donne”, che ha visto protagoniste artiste, registe e attrici in un confronto sincero e necessario sul ruolo femminile nel cinema contemporaneo. Non si è parlato solo di parità e rappresentazione, ma anche di identità, di libertà creativa e di resistenza alle etichette.

Un filo rosso che ha attraversato tutta la giornata, riecheggiando anche nelle parole di Catherine Deneuve, che ha rifiutato l’etichetta di “diva” per rivendicare la complessità dell’essere donna: “Non ho mai amato quella parola. Nasconde un giudizio. Sono stata molte cose, non solo un’attrice.”

L’incontro ha sottolineato con forza come la centralità femminile nel racconto cinematografico non debba essere legata solo all’immagine, ma alla verità, alla trasformazione, all’essere presenti nel proprio tempo — anche attraverso ruoli maturi, profondi, non convenzionali. Il Festival si conferma così non solo una vetrina di film, ma uno spazio di pensiero, confronto e crescita collettiva.

Catherine Deneuve: la grazia della profondità

Ospite d’eccezione, Catherine Deneuve ha ricevuto il Taormina Achievement Award per una carriera che ha attraversato decenni di storia del cinema con grazia e coerenza. L’attrice francese ha presentato Spirit World – La festa delle lanterne di Eric Khoo, film in concorso che sarà distribuito nelle sale italiane dal 26 giugno con Europictures.

L’opera, ispirata alla tradizione giapponese dell’obon, è un viaggio poetico tra vita e morte, tra il visibile e l’invisibile, dove Deneuve interpreta Claire Emery, una leggendaria cantante alle prese con il senso dell’età e della memoria. In conferenza stampa, l’attrice ha riflettuto con la consueta eleganza sul valore del tempo e sulle sfide di essere donna nel cinema oggi: “Per gli uomini invecchiare non è un ostacolo, per le donne è diverso, ma tutto dipende da che tipo di film si sceglie di fare. Non ho mai voluto restare legata solo alla seduzione: oggi, se sono una nonna nella vita, posso esserlo anche sullo schermo. Ma una nonna che vive, che ama.”

Rifiutando l’etichetta di “diva” — “Non mi è mai piaciuta quella parola. Nasconde un giudizio” — Deneuve ha ricordato l’importanza della vita privata, della famiglia e dell’energia interiore come veri pilastri dell’esistenza. Un discorso potente, che ha incantato la platea di Taormina, confermando il suo fascino senza tempo.

Jastimari – Il rifugio: il coraggio del cinema indipendente

Un’opera totalmente diversa, ma altrettanto intensa, ha segnato un altro momento forte della giornata: la proiezione di Jastimari – Il rifugio, pellicola visionaria girata nelle Madonie e recitata in arbëreshë, l’antica lingua albanese d’Italia. Un film che unisce horror e poesia, radici e trauma, natura e superstizione.

Il cast, guidato da Rossella Brescia e Francesco Foti, ha raccontato le difficoltà e l’intensità di un set immerso nella natura, lontano dalle comodità: “Abbiamo lavorato come una compagnia teatrale, uniti dalla voglia di raccontare”, ha spiegato Brescia. “È stato faticoso ma profondamente gratificante. Questo è il cinema che amo.”

Il regista Riccardo Cannella ha definito il film “un atto di coraggio”, un horror che parla di famiglia, dolore e speranza: “In Italia l’horror è stato spesso sottovalutato, ma ha una forza lirica enorme. Con Jastimari abbiamo voluto osare.” A condividere questa visione, il direttore della fotografia Daniele Ciprì, che ha sottolineato l’importanza dello sguardo e della memoria cinematografica nella costruzione visiva dell’opera: “Ogni fotogramma nasce da un volto. Le luci, la tecnica, vengono dopo.”

Luca Zingaretti: la forza dell’attore

Luca Zingaretti ha condiviso riflessioni sincere sulla sua carriera e sulla responsabilità dell’attore oggi. Dall’eredità di Montalbano al teatro, dalla formazione al rapporto con il pubblico, Zingaretti ha raccontato quanto sia fondamentale restare curiosi e fedeli alla verità del personaggio.

“Recitare è ascolto, è presenza. Non è mai una cosa da fare da soli”, ha detto. “Bisogna studiare, avere pazienza, ma soprattutto essere disposti a mettersi in discussione. Se non c’è rischio, non c’è verità.” Un invito potente, soprattutto per i giovani presenti in sala, per la seconda giornata del festival con un senso di appartenenza e di passione condivisa per il cinema.

Il Taormina Film Festival continua con nuovi appuntamenti, proiezioni e incontri: una celebrazione del cinema come spazio di bellezza, coraggio e racconto del presente.