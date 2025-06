Scuola dell’infanzia di Via Papa Giovanni XXIII: ricevute le mamme, oggi l’incontro con il proprietario

Ieri pomeriggio, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Filippo Neri Recupero ha incontrato le mamme in attesa di una risposta concernente le sorti della sede della Scuola dell’Infanzia di Via Papa Giovanni XXIII di Barcellona P.G.

Durante l’incontro, l’Assessore ha spiegato che si tratta di trovare l’accordo economico per poter proseguire il rapporto contrattuale o meno e che oggi 12 giugno, procederà ad incontrare i proprietari dell’immobile.

Il gruppo di genitori ha puntualizzato che, qualunque sia la soluzione, non è adatta la sede di Via Milano e che potrebbe essere auspicabile prorogare di almeno un anno il contratto di affitto per la sede di Via Papa Giovanni XXIII.

Assicurando dialogo, comprensione e risposte celeri e chiare, l’incontro si è chiuso in attesa di sapere novità alla fine di questa giornata.