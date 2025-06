Incontro alla Prefettura tra i sindaci del territorio messinese per l’ordine e la sicurezza nella stagione estiva

Si è svolta nei giorni scorsi alla Prefettura di Messina il comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica per discutere della sicurezza soprattutto nei locali e nei luoghi della movida per la stagione estiva 2025. Alla riunione hanno partecipato i sindaci di Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Letojanni, Lipari, Milazzo, Patti, Roccalumera, Rometta, Sant’Agata di Militello, Santa Teresa Riva, Spadafora, Taormina e Villafranca Tirrena. Nel corso dell’incontro sono state stabilite delle direttive a cui tutte le ordinanze dei Comuni dovranno attenersi per garantire l’ordine e la sicurezza nei territori, in particolare per quanto riguarda le modalità di somministrazione di bevande alcoliche, spesso causa di disordini ed incidenti. Nei prossimi giorni il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto provvederà alla modifica di un’ordinanza risalente al luglio 2023.