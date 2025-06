Crisi idrica, gli abitanti di stretto Ioddo nel quartiere di Sant’Antonio da sei giorni senz’acqua

Sono sul sentiero di guerra gli abitanti di stretto Ioddo nel quartiere di Sant’Antonio. In una segnalazione giunta alla nostra redazione i residenti lamentano una situazione di grave disagio che perdura da quasi una settimana, non solo a causa della mancata erogazione idrica nelle proprie abitazioni, ma anche per l’assenza di risposte da parte del Comune. “Da giorni inoltro Pec all’Urp – afferma uno di loro – senza ricevere alcuna riposta. Abbiamo chiesto un’autobotte per fronteggiare l’emergenza, ma nessuno è finora intervenuto. Non sappiamo neppure a quale persona fisica rivolgerci per presentare le nostre rimostranze e reclamare i nostri diritti, perché gli uffici preposti sono quasi sempre chiusi al pubblico. Paghiamo a caro prezzo un servizio che, in realtà, ci viene erogato a singhiozzo e che spresso dobbiamo elemosinare”.