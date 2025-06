Taormina Film Festival: il via con la conferenza stampa

Si alza il sipario sulla 71ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2025. L’evento, promosso dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e sostenuto dal MiC, Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e audiovisivo, si annuncia come un appuntamento di richiamo internazionale, sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca.

Elvira Amata, Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, ha espresso grande orgoglio per questa nuova edizione, definendola “uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi non solo della Sicilia, ma dell’intero panorama cinematografico internazionale”. Ha sottolineato come il Festival coniughi cinema, cultura e territorio, rappresentando un “vero fiore all’occhiello” per la Sicilia e un evento che continua ad attrarre grandi nomi, talenti emergenti e pubblico da tutto il mondo.

Un Festival rinnovato con un occhio al passato

Sergio Bonomo, Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, ha evidenziato come il Festival si “vesta di nuova luce” per questa 71ª edizione, grazie alla guida di Tiziana Rocca, già apprezzata per aver diretto la kermesse agli inizi degli anni 2000. Tra le novità, il ritorno del Concorso cinematografico, affiancato da eventi collaterali, un campus giovani, convegni e incontri. L’obiettivo è chiaro: far sì che il Taormina Film Festival torni nell’Olimpo internazionale dei festival cinematografici.

Ospiti d’onore e giuria stellare

La direttrice artistica Tiziana Rocca ha espresso grande entusiasmo per questa edizione che celebra il grande cinema in tutte le sue forme. Saranno omaggiati due giganti del cinema mondiale, Martin Scorsese e Michael Douglas, che riceveranno il Taormina Lifetime Achievement Award e il Taormina Excellence Achievement Award rispettivamente, per il loro straordinario contributo all’arte cinematografica.

La madrina del Festival sarà Valeria Solarino , definita “una tra le interpreti più raffinate del cinema e del teatro italiano contemporaneo”. La giuria internazionale, presieduta dall’attrice premio Oscar Da’Vine Joy Randolph , vedrà la partecipazione di personalità di spicco come la costumista Sandy Powell, tre volte premio Oscar , Steven Gaydos, vicepresidente di Variety , e le attrici italiane Ilenia Pastorelli e Alessandra Mastronardi.

Programma ricco e vario

Il Festival si articolerà in tre sezioni: un Concorso Internazionale Lungometraggi con 10 film , 13 titoli Fuori Concorso , e 8 Eventi Speciali al Teatro Antico. Ad aprire il Festival, nella sezione Fuori Concorso, sarà l’action thriller “Ballerina” di Len Wiseman, ambientato nell’universo di John Wick, con protagonista Ana de Armas. Il film di chiusura, sempre Fuori Concorso, sarà la commedia italiana “L’amore sta bene su tutto” di Giampaolo Morelli.

Un panel in programma, “Le Donne, non le Dive – Identità femminili tra forza e verità”, mercoledì 11 giugno alle 12:15, vedrà la partecipazione di numerose personalità del mondo del cinema e della cultura.

Partnership e iniziative speciali

Il Gruppo FS, Main Sponsor del Festival, dedica un Intercity speciale, personalizzato con i volti delle grandi donne del cinema, che collegherà Roma e la Sicilia da giugno a settembre. Anche il brand di moda GUESS è Main Sponsor, rafforzando il suo legame con il mondo del cinema e della cultura. Tutti i premi del Festival sono realizzati in esclusiva dal maestro orafo Gerardo Sacco.

La Fondazione Taormina Arte Sicilia promuove la seconda edizione di “Una vetrina per il cinema”, un concorso che invita attività commerciali a raccontare il cinema in Sicilia e Taormina attraverso l’allestimento delle proprie vetrine. I media partner del Festival includono Variety, Ciak, Cinecittà News, Vanity Fair, La Sicilia, Il Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud. Wella curerà gli hairstyle e Truccheria Cherie i make-up delle celebrità , mentre Mohd si conferma sponsor tecnico per gli arredi.

Il Teatro Antico e il Palazzo dei Congressi saranno le principali location che ospiteranno le proiezioni e gli eventi del Festival