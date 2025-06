Ricordato Pasquale Simone Neri: perse la vita salvando 8 persone nell’alluvione di Giampilieri

Questa mattina, l’Amministrazione Comunale – nelle componenti dell’Assessore alla Cultura Angelita Pino e dell’esperto Salvatore Scilipoti – ha voluto ricordare Pasquale Simone Neri, sottocapo di prima classe della Marina Militare Italiana che, nemmeno trentenne, morì il 1° Ottobre 2009 nell’alluvione di Giampilieri.

Dopo aver messo in salvo 8 persone, si lanciò nel fango per mettere in salvo una nonna con il nipotino e nell’atto di salvare il bambino venne travolto da una valanga di fango e detriti.

A giugno dell’anno dopo è stato eretto da Mimma Rosa Barresi il monumento in suo onore, ai piedi del quale oggi è stato ricordato.

“Così come per il Maggiore Giuseppe La Rosa – ha dichiarato l’Assessore Pino – anche per Pasquale Simone Neri, insignito della Medaglia d’Oro al valor civile, è stato doveroso e importante il ricordo e la memoria per il coraggio e l’altruismo di entrambi che hanno sacrificato la loro vita per gli altri”.

Tra i presenti, anche la rappresentanza del Comando dei Vigili Urbani e la Protezione Civile.