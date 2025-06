Il T.A.R. conferma la destinazione turistico-termale dell’ex Grand Hotel – Parco Augusto

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha rigettato, ritenendolo manifestamente infondato, il ricorso presentato dalla Materia s.r.l. contro il Comune di Terme Vigliatore. La sentenza rappresenta l’ennesima conferma della legittimità degli atti adottati dall’Amministrazione comunale, in merito alla delicata vicenda che da tempo interessa il complesso dell’ex Grand Hotel – Parco Augusto.

La decisione, emessa a seguito della camera di consiglio del 5 giugno 2025, ribadisce l’impossibilità di destinare l’area ad attività diverse da quelle turistico-alberghiere e termali, escludendo in modo categorico l’esercizio di servizi socio-assistenziali, anche in forma incidentale.

Ad assistere il Comune in questa vicenda giudiziaria, l’avvocato Domenico Branca, che ha ottenuto il pieno accoglimento delle proprie argomentazioni. Il TAR ha sottolineato come, a prescindere da eventuali “giochi linguistici” nella definizione delle attività svolte, la reale natura sostanziale dei servizi offerti debba rispettare la vocazione urbanistica dell’area.

Il provvedimento giunge dopo una lunga serie di contenziosi, in cui il Comune ha sempre difeso la necessità di tutelare il valore storico-culturale del sito, ritenuto di particolare rilevanza per tutto l’hinterland.

Con la cessazione dell’attività di Casa di Riposo, formalmente dichiarata dalla stessa società ricorrente, si attende adesso la definitiva liberazione dei locali da parte della Materia s.r.l., come previsto dalle disposizioni urbanistiche vigenti.

“Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto. Queste pronunce sono fondamentali per la nostra comunità, non solo per il valore giuridico, ma anche per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale del nostro territorio. Il TAR ha confermato la correttezza della linea seguita dall’Amministrazione e l’impegno dei competenti uffici in una vicenda tanto complessa quanto delicata.”