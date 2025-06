Barcellona Basket 4.0.: Eugenio Chessa e Carmelo Rucci entrano a far parte della società

Dopo avere manifestato la sua vicinanza al Barcellona Basket 4.0 da Top Sponsor con la sua prestigiosa azienda Elettro Home, adesso Eugenio Chessa ha scelto di impegnarsi in prima persona per ciò in cui crede, accettando di far parte del nuovo corso societario che presto ridistribuirà gli incarichi e che andrà incontro alla trasformazione in Srl imposta dai regolamenti.

Eugenio Chessa, come ha spiegato in maniera appassionata durante la conferenza stampa tenutasi presso i locali della sua attività, ha deciso di mettersi a disposizione per amore della Città di Barcellona Pozzo di Gotto e della palla a spicchi barcellonese: “Mi piace vedere famiglie riunirsi al palazzetto, mi piace vedere la passione dei più piccoli, mi piace questo ambiente e ho deciso di dare in maniera tangibile il mio contributo”, ha dichiarato.

L’architetto Carmelo Rucci, che da sempre fa parte del mondo cestistico cittadino con la sua goliardia, la sua passione, il suo sincero sentimento verso la palla a spicchi barcellonese, adesso sarà Team Manager del Barcellona Basket 4.0.