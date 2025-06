Riapertura del Pronto Soccorso a Barcellona: sopralluogo del Policlinico Martino per supporto medico

Prosegue l’iter per la riapertura del pronto soccorso dell’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto, chiuso ormai da tempo. Nelle prossime ore è previsto un importante sopralluogo da parte del Policlinico “G. Martino” di Messina, finalizzato a valutare la possibilità di fornire personale medico a supporto della struttura.

A comunicarlo è il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Pino Galluzzo, membro della Commissione Sanità dell’ARS, che ha dichiarato:

“Ho incontrato il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore alla Salute Daniela Faraoni, i quali hanno confermato l’impegno per la riapertura del pronto soccorso di Barcellona. Tra le soluzioni in esame, c’è l’impiego provvisorio di medici provenienti da altre strutture sanitarie, in particolare dal Policlinico di Messina e dall’ospedale Papardo“.