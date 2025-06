Presentata la stagione estiva al Lido Baiadera: via il 14 giugno con i Sud Cantica

Il Lido Baiadera ha lavorato a un cartellone misto: eventi a ingresso gratuito e altri disponibili su sbigliettamento: una formula inusuale per un lido che ambisce a crescere sempre di più

È stata presentata ufficialmente lo scorso sabato al Lido Baiadera di Oliveri, la stagione Baia Events 2025: il calendario di concerti e spettacoli che accompagnerà residenti e visitatori per tutta l’estate nella splendida cornice del litorale tirrenico.

A coordinare i lavori della conferenza stampa è stata la giornalista Flaviana Gullì, che ha illustrato il fitto programma di eventi che prenderà il via il 14 giugno con l’atteso live dei SudCantica, presenti all’incontro insieme all’imprenditore Francesco Scardino, promotore dell’iniziativa.

“Con Baia Events vogliamo dare un’anima all’estate di Oliveri, offrendo musica di qualità in un luogo che è prima di tutto casa e ristoro. Crediamo nella cultura come strumento di comunità e nel valore di restituire al territorio qualcosa di bello e condivisibile. Questa stagione è frutto di passione, collaborazione e della voglia di fare rete con artisti, operatori e pubblico. – ha dichiarato in conferenza stampa Scardino che ha aggiunto – Siamo partiti molto tempo fa con questa idea che ha però preso vita soltanto da tre anni nel format che avevamo pensato sin dall’inizio fino ad arrivare a quest’anno: siamo in pochissimi privati ad essere su ticketone, quest’anno 4 dei nostri concerti possono godere di questa piattaforma per acquisto biglietti. Sono piccole cose che segnano certamente la nostra crescita.”

Durante la presentazione si è parlato non solo di musica, ma anche del valore sociale e culturale dell’iniziativa, che punta a rendere Oliveri un punto di riferimento per l’intrattenimento estivo in Sicilia.

Il programma 2025 è ricco e variegato, pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età:

Dal cantautorato siciliano alla world music, passando per folk, pop e contaminazioni etniche, Baia Events 2025 si conferma come un appuntamento imperdibile per vivere l’estate in musica, tra mare, cultura e convivialità.