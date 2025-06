Cineforum di quartiere: “Un pozzo di film”

Il progetto A.R.Co.I.R.I.S., in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria Assunta e varie realtà associative di Pozzo di Gotto, propone un’iniziativa culturale aperta a tutti: la visione collettiva e gratuita di alcuni tra i più significativi film d’animazione degli ultimi dieci anni. Attraverso storie che parlano di solidarietà, famiglia e radici, sarà offerta al quartiere un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e costruire legami. L’iniziativa è rivolta a persone di ogni età: bambini, adulti, anziani, famiglie, gruppi informali, scuole e associazioni. L’obiettivo è far sì che il quartiere torni a essere un centro vivo e pulsante della città, rendendo gli abitanti protagonisti attivi e partecipi. Un cineforum in periferia può diventare seme di un modello replicabile anche altrove. Le proiezioni si terranno alle ore 21:00 nel cortile dell’Istituto Balotta, a settimane alterne, a partire dalla settimana della festa di San Vito. L’ingresso è libero.

Calendario delle proiezioni: