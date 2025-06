Barcellona P.G., la Camera Penale elegge il nuovo direttivo: presidente l’Avv. Sebastiano Campanella

I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato un controllo in un cantiere edile a San Marco d’Alunzio, riscontrando gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il titolare della ditta è stato denunciato e sanzionato con ammende superiori a 10.000 euro. Proseguono le ispezioni nei cantieri per contrastare il lavoro nero e tutelare la salute dei lavoratori.