Barcellona P.G., festeggiati i 45 anni della PGS all’Oratorio FMA: lo sport salesiano come presidio educativo e sociale

Sabato 7 giugno 2025, presso l’oratorio delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) di Barcellona Pozzo di Gotto, si è celebrato il 45° anniversario della fondazione della PGS Hodeir (Polisportive Giovanili Salesiane), una ricorrenza che ha riunito istituzioni, autorità religiose, rappresentanti sportivi e generazioni di atleti. L’evento si è svolto nell’anno in cui ricorre anche il 125° anniversario della presenza delle FMA a Barcellona P.G., rafforzando il legame tra sport, fede ed educazione.

Alla cerimonia sono intervenuti:

Sr Angelamaria Maccioni , Ispettrice FMA Sicilia

Prof. Tonino Gennaro , Delegato Regionale PGS e membro del consiglio CONI provinciale

Dott. Andrea Zummo , Delegato Provinciale PGS

Sr Maria Anzaldi , Direttrice FMA Barcellona

Avv. Carmen Pino , moderatrice dell’incontro

Dott. Roberto G. Molino , Assessore ai Servizi Sociali del Comune

Le atlete della PGS Hodeir e molte “vecchie guardie” della società sportiva

Lo sport oratoriano come progetto educativo

L’anniversario non è stato solo una celebrazione del passato, ma un’occasione per rilanciare la missione educativa dello sport salesiano. I relatori hanno sottolineato come lo sport negli oratori debba tornare a essere protagonista nella formazione dei giovani, soprattutto in un’epoca in cui la pratica sportiva si è allontanata dagli ambienti valoriali originari, perdendo spesso la sua funzione educativa.

Un punto chiave è stato il valore sociale e formativo dello sport, inteso come “sport umanizzante”, capace di rispondere alla domanda collettiva di benessere e crescita integrale, ben oltre la mera performance tecnica. Un modello che affonda le radici nel carisma educativo di Don Bosco e che si propone come presidio di legalità, inclusione e prevenzione.

Dalla memoria all’impegno

La PGS Hodeir nacque 45 anni fa in un contesto complesso, dove i presidi educativi erano fondamentali per offrire ai giovani un’alternativa concreta alla cultura mafiosa. Come ricordato dai presenti, lo sport fu e continua a essere uno strumento di emancipazione, soprattutto per le ragazze, e di crescita come cittadini attivi e responsabili.

Tra i momenti più toccanti, l’intervento di Pippo Costa, presidente storico della PGS Hodeir, che insieme a Cosimo Greco ha attraversato tutte le stagioni della società con passione e dedizione. Costa ha consegnato targhe celebrative ai protagonisti della giornata e ha rilanciato il messaggio centrale: “I ragazzi sono il futuro, e per loro dobbiamo lavorare ogni giorno”.

Sport e festa: un ponte tra generazioni

La giornata si è conclusa con partite di volley tra le giovani atlete e le vecchie glorie, in un simbolico passaggio di testimone che conferma la continuità della missione educativa della PGS Hodeir: unire le generazioni attraverso i valori dello sport salesiano.