Barcellona, celebrato il ricordo del Maggiore Giuseppe La Rosa

L’8 giugno è l’anniversario della morte del Maggiore Giuseppe La Rosa, l’Amministrazione Comunale di Barcellona P.G. ha celebrato oggi una commovente cerimonia commemorativa per onorare il ricordo dell’eroe caduto in missione in Afghanistan nel 2013.

La giornata si è aperta con una Santa Messa in suffragio presso la Chiesa del Convento di Sant’Antonino, seguita da un momento di raccoglimento sulla tomba del Maggiore La Rosa, Medaglia d’Oro al Valor Militare per il suo sacrificio estremo nel proteggere i suoi commilitoni da un ordigno lanciato dai talebani a Farah, in Afghanistan.

Le istituzioni rendono omaggio all’eroe

Alla cerimonia hanno preso parte diverse autorità civili e politiche: il Vicesindaco Nicola Barbera, il Presidente del Consiglio Comunale Angelo Paride Pino, la Senatrice Ella Bucalo e l’Onorevole Paola Chiesa, deputata di Fratelli d’Italia. Tutti hanno ricordato con emozione il coraggio e l’altruismo del Maggiore La Rosa, figlio illustre di Barcellona P.G., il cui gesto rimane un simbolo di valori militari, umanità e sacrificio per la patria.

Il vicesindaco Barbera ha sottolineato come la città abbia voluto onorare la memoria del Maggiore anche intitolandogli l’Auditorium, luogo di cultura e memoria collettiva. La senatrice Bucalo e l’on. Chiesa hanno evidenziato l’importanza delle missioni di pace e l’impegno dell’Esercito italiano all’estero, ricordando anche come sia importante stare a fianco a tutte le famiglie dei militari caduti in servizio.

Il presidente del Consiglio, Pino, ha rievocato il ritorno della salma del Maggiore La Rosa nel 2013, accolto con solenne dolore e rispetto, quando fu allestita la camera ardente presso il Palazzo Municipale.

Il ricordo dei Bersaglieri

Presente anche una delegazione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di Catania “Maggiore Michele Purrello M.O.V.M.”, guidata dal Bersagliere Capitano Salvatore Tosto, che ha sottolineato l’importanza del mantenere vivo il ricordo di chi ha dato la vita per gli altri.