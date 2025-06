Terme Vigliatore ospita “Presa di Coscienza”: evento culturale e teatrale il 15 giugno 2025

Un’occasione unica per vivere arte, riflessione sociale e spettacolo nella splendida cornice di Villa Romana San Biagio.

Domenica 15 giugno 2025, alle ore 20:00, il Club Satellite Terme Vigliatore, presieduto dall’avv. Domanico Branca, ospiterà presso Villa Romana San Biagio lo spettacolo teatrale “Presa di Coscienza”, un evento che unisce cultura, impegno sociale e drammaturgia contemporanea.

La serata, patrocinata anche dal Comune di Terme Vigliatore e promossa in collaborazione con il Lions Club Barcellona P.G., presidente Alfredo Santanocita, vedrà la direzione di scena di Edoardo Romano e Rosalia Lanza, con un toccante video finale a cura di Torrefilms per uno spettacolo teatrale in due atti con formazione e regia a cura di Raffaella Campo, Giuseppe Pollicina e Nino Trapani.

La drammaturgia, frutto di una collaborazione corale, porta la firma di R. Campo, M.T. Collica, M. Giorgianni, A. Mamì, E. Poma e P. Zangla, e sarà arricchita dal brano musicale “Terre libere” di Toti Poeta, che darà un’ulteriore profondità emotiva al messaggio dell’opera.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e dell’impegno civile

L’evento si propone come un momento di riflessione e “presa di coscienza” su temi attuali e universali, attraverso il linguaggio del teatro e dell’arte visiva. Un’occasione per i cittadini di Terme Vigliatore e dei dintorni di ritrovarsi nella bellezza della cultura condivisa. L’evento è gratuito e fino ad esaurimento posti.