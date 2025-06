Scuola dell’infanzia di Via Papa Giovanni: una mamme al Comune in cerca di risposte

Sale la preoccupazione tra le famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia di Via Papa Giovanni XXIII, appartenente all’Istituto Comprensivo “Nino Pino Balotta”. Il Comune ha comunicato la volontà di non rinnovare il contratto di locazione dell’immobile che ospita la struttura scolastica, senza fornire alcuna informazione sulla futura destinazione dei circa 50 bambini iscritti, tra cui due alunni con disabilità, assistiti ai sensi della Legge 104, art. 3, comma 3.

Una scelta che ha lasciato sgomenti i genitori, che cercano risposte e dialogo nelle decisioni prese dall’Amministrazione. «Non siamo stati informati né ascoltati – scrivono in una lettera – e ci ritroviamo ora senza alcuna certezza sul futuro scolastico dei nostri figli. Vorremmo delle risposte certe».

Secondo quanto appreso, la nuova destinazione prevista per i piccoli alunni sarebbe l’ex scuola dell’infanzia di Nasari, in via Milano 78, che però – denunciano le famiglie – sarebbe del tutto inadeguata a ospitare una scuola dell’infanzia.

I motivi della protesta

I genitori elencano una serie di criticità legate alla struttura di Nasari:

Ingresso pericoloso : l’edificio si affaccia direttamente su una strada trafficata, esponendo bambini e accompagnatori a gravi rischi in fase di entrata e uscita.

Spazi insufficienti : le aule risultano troppo piccole e inadatte ad accogliere bambini dai 3 ai 5 anni, che hanno bisogno di ambienti ampi per giocare, muoversi e svolgere attività educative e motorie.

Danno pedagogico: un trasferimento improvviso e in uno spazio inadeguato rischia di compromettere il benessere psicofisico dei piccoli, oltre a interrompere un percorso educativo già avviato in un ambiente conosciuto e rassicurante.

Inoltre, viene fatto notare come altre scuole della città continuino ad operare in immobili in locazione, senza che per esse siano stati avviati analoghi processi di dismissione.

L’appello delle famiglie

«Si tratta di un servizio essenziale, un diritto garantito ai nostri figli – sottolineano i genitori – e non può essere sacrificato per motivi di bilancio comunale. L’istruzione e il benessere dei bambini devono avere la priorità su ogni altra esigenza finanziaria».

Alla luce di ciò, i genitori chiedono con fermezza che il Comune:

Riveda la decisione e mantenga l’attuale sede;

In alternativa, individui locali idonei e sicuri , a norma, per ospitare le due sezioni;

Avvii un confronto immediato con le famiglie e l’Istituto.

Questa mattina, una delegazione di mamme si è recata a Palazzo Longano per una manifestazione pacifica in cerca di risposte. Intanto, sulla po