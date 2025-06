Anche una delegazione barcellonese al sit-in dei lavoratori precari degli Enti Locali Siciliani, a Palermo

Una lunga giornata di protesta e confronto istituzionale si è svolta lo scorso 4 giugno a Palermo, dove oltre 150 amministratori locali e lavoratori precari degli Enti Locali Siciliani hanno partecipato a un sit-in organizzato dal sindacato CSA-Cisal di fronte al Palazzo dei Normanni. L’iniziativa ha puntato i riflettori sulla condizione lavorativa di oltre 15.000 dipendenti part-time – tra ex art. 23 e ASU – chiedendo l’immediato passaggio al tempo pieno e garanzie sul futuro previdenziale.

Tra i presenti anche una delegazione barcellonese: Giovanni Chiofalo e Santi Molino.

Lavoratori in strada dalle prime ore dell’alba

La giornata è iniziata all’alba: molti manifestanti sono partiti alle 6.00 del mattino, affrontando code chilometriche a causa di lavori stradali che hanno bloccato l’ingresso e l’uscita da Palermo. Nonostante i disagi, alle 9.30 la Sala Piersanti Mattarella del Palazzo dei Normanni era gremita di lavoratori, sindacalisti e rappresentanti istituzionali.

I numeri del precariato nei Comuni siciliani

Il CSA-Cisal ha lanciato un appello alle istituzioni regionali: oggi, i lavoratori part-time rappresentano il 70-80% della forza lavoro nei Comuni siciliani, ma molti di loro operano con contratti da 18, 24 o 30 ore settimanali, con gravi ricadute sulla qualità dei servizi e, in prospettiva, sulle pensioni, che rischiano di aggirarsi tra i 500 e i 600 euro mensili.

Le richieste del CSA-Cisal: fondi strutturali e copertura previdenziale

A guidare l’iniziativa, il Segretario Generale del CSA R.A.L. Giuseppe Badagliacca, insieme al Segretario Regionale Giuseppe Cardenia, al Provinciale di Palermo Gianluca Cannella, e a numerosi dirigenti provenienti dalle province siciliane. Il sindacato ha chiesto che il Parlamento siciliano elabori, in sinergia con le commissioni competenti, una proposta di legge strutturale che:

finanzi l’ aumento delle ore lavorative fino al tempo pieno ;

; garantisca la copertura dei contributi figurativi, per evitare pensioni da fame.

L’incontro con le istituzioni e il sostegno bipartisan

Presenti all’incontro istituzionale anche:

l’ Assessore regionale alle Autonomie locali Andrea Messina ;

; il presidente della Commissione Affari Istituzionali Ignazio Abbate ;

; la vicepresidente della Commissione Bilancio Margherita La Rocca Ruvolo ;

; i capigruppo Giorgio Assenza (FdI) , Michele Catanzaro (PD) , Antonino De Luca (M5S) , Carmelo Pace (DC) , Stefano Pellegrino (FI) e Giuseppe Laccoto (Lega) ;

, , , , e ; numerosi deputati e rappresentanti politici che hanno espresso ampio consenso trasversale alla proposta del sindacato.

Tra i presenti anche il Consigliere Provinciale Pietro Fotia e Saro Contestabile di Messina, oltre a Giovanni Chiofalo e Santino Molino da Barcellona Pozzo di Gotto.

Il precariato non può più aspettare

Il sit-in ha evidenziato con forza l’urgenza di un intervento legislativo concreto. “I lavoratori precari degli enti locali non sono numeri, ma pilastri fondamentali del funzionamento dei Comuni – ha dichiarato Badagliacca –. È ora che la politica traduca le promesse in atti concreti”.

L’auspicio del CSA-Cisal è che il Parlamento siciliano agisca in tempi brevi per restituire dignità lavorativa a migliaia di dipendenti e per garantire servizi efficienti e continui a tutti i cittadini siciliani.