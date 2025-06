Successo per la Seconda Edizione della Notte Rosa a Merì

Una serata all’insegna del contrasto alla violenza di genere, con l’esaltazione della cultura e della danza. Inclusione, divertimento, canto e tanto altro hanno animato il piccolo comune meriese.

Grande partecipazione e tante emozioni per la seconda edizione della Notte Rosa a Merì, un evento dedicato all’arte, alla musica, alla danza e all’inclusione sociale. Una serata ricca di spettacoli che ha visto protagonisti scuole di ballo, giovani talenti, artisti locali e ospiti d’eccezione, tutti uniti da un unico filo conduttore: il desiderio di condividere bellezza, passione e solidarietà.

Apre la serata “Note Rosa” di Giovanni Gargano

Prima dell’inizio degli spettacoli, il pubblico ha potuto visitare la mostra di pittura “Note Rosa” del meriese Giovanni Gargano, allestita presso l’Emeroteca – Centro Sociale per Anziani. Un’esposizione intensa e poetica, che racconta attraverso l’astrazione e la sperimentazione cromatica un paesaggio interiore fatto di emozioni e vibrazioni, in cui il colore rosa domina come simbolo di speranza, delicatezza e rinascita. Ad aprire la serata il Gruppo LABO – Ragazzi Speciali dell’Oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella, con una divertente e inclusiva parodia musicale intitolata “Arancini”, sulle note del brano “Cuoricini” dei Coma Cose. L’esibizione ha suscitato entusiasmo e partecipazione, seguita da quella del giovane Biagio che ha emozionato il pubblico cantando “Amor” di Achille Lauro.

Le scuole di ballo: talento e coreografie coinvolgenti

La serata è proseguita con le esibizioni delle scuole di danza del territorio, che hanno incantato il pubblico con coreografie energiche e appassionate:

El Pam Pam di Salvo Barresi – Milazzo ASD Domi Pro Dance di Dominga Procopio – Barcellona P.G. ASD Joker di Loredana Trovato – Gualtieri Sicaminò e Santa Marina di Milazzo ASD Beyond di Luana Gaipa – Barcellona, zona Petraro Dancing Art di Salvatore De Mariano – Olivarella – Corriolo ASD Tweety Dance di Rossana Pino – Olivarella ASD Team Paradise Dance di Giusy Giunta – Venetico Marina

Momenti musicali

Nel corso della serata si sono alternati anche momenti musicali:

La cantautrice Maristella Genovese ha regalato un’intensa interpretazione di “Bring Me to Life” .

Dopo di lei, hanno incantato il pubblico: Maria José Pinizzotto (10 anni), con la sua esecuzione de “La Rondine” di Mango Ancora Maristella Genovese , che ha omaggiato Mina con “Ancora, ancora, ancora”



Stars Dance Academy e Invictus Dance Sport

Successivamente, sono saliti sul palco:

La Stars Dance Academy di Giusi Cicciari – Merì

La ASD Invictus Dance Sport di Carmelo Foresti e Angelica Italiano – Falcone, con spettacolari performance di samba, cha cha, rumba e jive.

A seguire, l’esibizione di Happy Dance di Rosy Costanzo – Barcellona

Momento di riflessione: contro la violenza sulle donne

Particolarmente toccante il momento dedicato al tema del femminicidio, introdotto con la poesia “Tante storie, un unico finale”, scritta dalla giovanissima poetessa Giorgia Cappellano (17 anni), già vincitrice di importanti concorsi letterari.

La lettura è stata seguita da una coreografia suggestiva curata dalla Stars Dance Academy, che ha accompagnato il pubblico in una riflessione intensa e profonda, supportata dalla lettura emozionata a cura di Giusi Cicciari di un testo narrante l’immensa piaga sociale che è la violenza sulle donne.

Arrivo di Carlotta e mamma Erika: talento e storia di rinascita

Applauditissimo l’arrivo di Carlotta e Mamma Erika, vincitrici della prima edizione del programma “Io Canto Family”. Con le loro voci e la loro storia di forza e riscatto, madre e figlia hanno saputo emozionare il pubblico.

Erika, autrice e paroliera siciliana, ha scritto l’inedito “Riportami al mare”, inciso insieme alla figlia Carlotta e disponibile su tutte le piattaforme musicali.

Durante la serata hanno eseguito:

Un’Avventura

Mariposa

Pazza Sol

Meravigliosa Creatura

Riportami al mare

La cura per me

Spettacolo finale: “Santina da Sballo”

A concludere la serata, lo show comico-musicale “Santina da Sballo” con ospiti d’eccezione:

Il ballerino Raimondo Todaro nelle vesti del marito della Signora Santina

Il comico Carmelo Caccamo nelle vesti della Signora Santina

Il presentatore Cristiano Di Stefano.

Un mix di risate, talento e grande intrattenimento che ha strappato applausi e regalato momenti indimenticabili.

Oltre il palco

Mentre sul palco andava in scena lo spettacolo cardine, per le vie del paese: l’intrattenimento a cura di Wonderland, gli artisti di strada, gli Old Fire – un gruppo rock di giovanissimi talenti, il Dj Mauro Jack e tutte le varie attività impegnate nello Street Food.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti ufficiali agli artisti, alle scuole di ballo, agli ospiti e a tutti coloro che hanno reso possibile questa Notte Rosa. Sono stati consegnati riconoscimenti alle realtà partecipanti, seguiti da foto ricordo con gli artisti, a suggello di un evento riuscito, partecipato e fortemente sentito.

Il grazie degli organizzatori è andato all’On.le Pino Galluzzo per aver concesso alla manifestazione il patrocinio dell’Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana e a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento.

