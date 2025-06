SEGNALAZIONI: Disagi in via Giovanni Pascoli a causa della mancata potatura degli alberi

Gli abitanti di via Giovanni Pascoli segnalano i disagi che sono costretti a sopportare quotidianamente, a causa di servizi inefficienti che creano problemi anche dal punto di vista igienico. “Da oltre due anni non vengono potati gli alberi – scrivono – che crescono in altezza e larghezza, invadendo pure i balconi degli appartamenti dove non si può uscire, perché dalle foglie fuoriesce una secrezione mielosa, che incrosta tutte le superfici: ringhiere, cancelli, marmi, per non parlare degli insetti che entrano dalle finestre. Inoltre i pitosfori che circondano il parcheggio hanno raggiunto l’altezza degli alberi, nascondendo le lampade e facendo rimane di notte la zona al buio. Al mattino le nostre auto sono tutte incrostate da questa sostanza mielosa, il parcheggio è sporchissimo ed i topi infestano l’area, facendo diventare la situazione grave anche dal punto di vista igienico”.