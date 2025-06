Presentato il Taormina Film Festival a Roma

Il film di chiusura, sempre nella sezione Fuori Concorso, sarà la commedia italiana L’amore sta bene su tutto di Giampaolo Morelli, con Giampaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gian Marco Tognazzi.

Tra i film Fuori Concorso, presentati in anteprima, spiccano anche l’horror Together di Michael Shanks, con Alison Brie, Dave Franco, Damon Herriman e Mia Morrisey; la serie Amazon Hotel Costiera di Adam Bernstein e Giacomo Martelli, con Jesse Williams che sarà presente alla proiezione; INT. HALLWAY / NIGHT di Billy Zane, con Billy Zane, Helena Mattsson, Celeste Blandon e Matthew Jacob; The Six Triple Eight di Tyler Perry, con Kerry Washington, Ebony Obsidian, Dean Norris e Sam Waterston; Thena di Peter Gold, con Izabel Pakzad, Malia Baker, Duke Nicholson e Will Peltz, Arrivederci Tristezza di Giovanni Virgilio, con Nino Frassica, Alessio Vassallo e Selene Caramazza, Men Of War di Billy Corben e Jen Gatien, con Jordan Goudreau, Mark Denman e J. J. Rendon; L’Amore Sta Bene Su Tutto di Giampaolo Morelli, con Giampaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gian Marco Tognazzi; Come Fratelli di Antonio Padovan, con Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Giuseppe Battiston, Ludovica Martino e Paola Buratto; infine i documentari Bardot di Alain Berliner e He Issue With Tissue: A Boreal Love Story di Michael Zelniker.