Ponte Mela: nessuna competenza sui lavori in corso per la Città Metropolitana di Messina

I lavori di realizzazione del Ponte Mela non sono di competenza della Città Metropolitana di Messina, ma esclusivamente della Regione Siciliana, tramite il Genio Civile, soggetto attuatore e responsabile unico dell’opera.

In risposta alle recenti dichiarazioni circolate sui social network in merito al cantiere del Ponte Mela, Palazzo dei Leoni chiarisce la posizione dell’Ente: la gestione dei lavori e del progetto non ricade sotto la responsabilità della Città Metropolitana, che tuttavia ha avuto un ruolo determinante nella fase preliminare.

In particolare, all’interno della nota stampa si chiarisce che la Città Metropolitana ha:

Finanziato l’intervento nella fase iniziale;

Redatto il progetto di fattibilità, che prevedeva un ponte provvisorio a doppia carreggiata e doppio senso di marcia, pensato per migliorare la viabilità e ridurre i disagi per i cittadini del comprensorio.

Nonostante l’assenza di poteri gestionali sull’attuale fase operativa, l’Ente metropolitano ha continuato a monitorare i lavori e a proporre soluzioni alternative, purtroppo non accolte. Questo approccio dimostra l’impegno costante nel tutela del territorio e nell’interesse della comunità locale.

Il chiarimento è stato rilasciato per “contrastare la diffusione di informazioni imprecise e non aderenti ai fatti, originate – secondo l’Ente – da una limitata conoscenza del percorso tecnico-amministrativo da parte di alcuni giovani esponenti politici del territorio”.

La Città Metropolitana di Messina conferma comunque la propria disponibilità a seguire l’evoluzione dei lavori del Ponte Mela, nel rispetto delle competenze istituzionali di ogni soggetto coinvolto.