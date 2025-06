Ponte del Mela, dal 9 giugno si paga il pedaggio: la protesta social di Ilenia Torre

“Siamo stanchi“: con queste parole Ilenia Torre, consigliera metropolitana, lancia un nuovo appello alle istituzioni attraverso un videomessaggio diffuso sui social, riportando l’attenzione sulla situazione ancora irrisolta del ponte chiuso e sul ritorno del pedaggio autostradale previsto dal 9 giugno.

“Visto che tutto continua a tacere anche alla Città Metropolitana – afferma Torre – dove, a parte un insediamento in pompa magna, non siamo ancora stati convocati per l’avvio di alcuna attività (nonostante le elezioni si siano concluse da oltre un mese) – provo a ricordare a chi di competenza che la nostra Città attende notizie certe sulla riapertura del Ponte“.