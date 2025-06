Patti, controlli dei Carabinieri: fermato un 41enne

Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Patti, impegnati nei giorni scorsi in un servizio ad alto impatto sul territorio, con pattugliamenti e posti di controllo, anche nelle ore serali, per prevenire e contrastare reati, in particolare violazioni al Codice della Strada e reati legati alla droga.

Denunciato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di cocaina

Durante le operazioni antidroga, condotte con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Nicolosi, i militari hanno effettuato numerose perquisizioni personali e domiciliari, portando alla denuncia di un 41enne di Gioiosa Marea, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di cocaina, nascosti nella propria abitazione. Per questo motivo è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Segnalazione alla Prefettura per uso personale di droga

Nel corso dei controlli è stato anche identificato un giovane, trovato in possesso di una modica quantità di cocaina per uso personale. Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura di Messina come assuntore di sostanze stupefacenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Numerose violazioni al Codice della Strada contestate

Durante i posti di blocco predisposti sulle principali arterie stradali del comprensorio di Patti, i Carabinieri hanno accertato diverse violazioni al Codice della Strada, molte delle quali relative a condotte particolarmente pericolose per la sicurezza stradale, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.