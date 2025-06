Maiorana Moda: shopping, tramonto e spritz. Il venerdì si vive fronte mare

Redazionale

A volte basta poco per cambiare prospettiva. Un orario diverso, una pausa al momento giusto, un tramonto davanti al mare. Da qui parte l’idea – semplice ma brillante – di Maiorana Moda, storico punto di riferimento dello shopping in città, che ha deciso di rivoluzionare il proprio venerdì. Non solo per sé, ma per tutta la comunità.

“Viviamo vicino al mare… eppure quanti tramonti ci perdiamo ogni settimana?”, si chiedono sui social. La risposta? Troppi. E così è nata un’iniziativa che fa bene a tutti: dal 7 giugno, ogni venerdì Maiorana Moda osserverà orario continuato, dalle 09:30 alle 18:30, per regalare un po’ di vita vera a chi ci lavora e un’esperienza unica a chi sceglie di fare acquisti.

Un aperitivo al tramonto per ogni cliente

Il venerdì diventa l’occasione perfetta per concedersi un acquisto con leggerezza. Perché? Perché ogni cliente che compra qualcosa quel giorno riceve in omaggio uno spritz al tramonto nei locali partner dell’iniziativa, Mediterranea o Bardot, entrambi fronte mare.

Un gesto semplice, ma carico di significato: valorizzare il tempo libero, creare relazioni, unire shopping e piacere.

Un grazie ai dipendenti

L’idea nasce anche – e soprattutto – da una riflessione sul valore del tempo. “Una serata libera, un aperitivo meritato, un po’ di vita vera”, scrivono da Maiorana Moda. Perché il lavoro è importante, ma anche vivere lo è. E se si può trovare un equilibrio, tanto meglio.

Un venerdì che vale doppio

L’obiettivo è chiaro: trasformare il venerdì in un momento di respiro per tutti. Per chi lavora, per chi compra, per chi si affaccia sul mare con lo spritz in mano, magari dopo aver scelto un nuovo abito o un accessorio da portare con sé proprio in quell’occasione.

Un piccolo gesto, un grande messaggio: il commercio può essere anche condivisione, emozione, attenzione alle persone.

L’iniziativa sarà attiva ogni venerdì, a partire da giugno. Un motivo in più per non perdere il tramonto. E per viverlo con stile.