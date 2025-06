Prima accoglienza a Milazzo per 26 migranti abbandonati da un gommone alle Eolie

Migranti a Filicudi: sbarcati in 26, tra cui minori e una donna incinta. Trasferiti a Milazzo e poi all’Hotspot di Messina

Nella notte tra il 2 e il 3 giugno, 26 migranti sono sbarcati sull’isola di Filicudi, nell’arcipelago delle Eolie. Tra loro anche alcuni minori e una donna in gravidanza. Il gruppo è stato individuato e soccorso grazie all’intervento di due motovedette della Capitaneria di Porto, che li hanno successivamente trasferiti al porto di Milazzo su disposizione della Prefettura di Messina.

Accoglienza a Milazzo: coinvolti Comune, Croce Rossa e Protezione Civile

Il Comune di Milazzo, in collaborazione con la Prefettura, ha immediatamente attivato un servizio di accoglienza presso molo Marullo, grazie al coinvolgimento di:

Autorità Portuale

Croce Rossa Italiana

Protezione Civile

Servizi sociali di Palazzo dell’Aquila

Personale tecnico-operativo

Sono stati allestiti gazebo per offrire una prima sistemazione e assistenza ai migranti, che presentavano buone condizioni di salute. Dopo un primo ristoro e una visita medica, sono stati trasportati in autobus verso l’Hotspot per stranieri di Messina, dove verranno completate le procedure di identificazione e accoglienza.

Migranti a Filicudi: indagini in corso sulle modalità di arrivo

Le prime ricostruzioni fornite dai migranti parlano di una partenza da Tunisi a bordo di un gommone, che li avrebbe lasciati sul molo di Filicudi durante la notte. Tuttavia, le forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza), insieme alla Capitaneria di Porto, stanno verificando la dinamica dell’arrivo, poiché l’arcipelago delle Eolie non rientra tra le rotte migratorie tradizionali.

Le indagini proseguono per chiarire l’organizzazione del viaggio e verificare l’eventuale coinvolgimento di trafficanti di esseri umani.