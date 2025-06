Olivia Wilde e Jesse Williams protagonisti della 71ª edizione del Taormina Film Festival

Due grandi nomi del cinema e della serialità internazionale illumineranno la 71ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina.

Olivia Wilde riceverà il “Taormina Creativity Award”

La regista, attrice e produttrice Olivia Wilde, tra le voci più influenti del panorama cinematografico contemporaneo, sarà premiata con il prestigioso Taormina Creativity Award. Dopo essersi affermata come attrice carismatica, Wilde ha conquistato la critica con opere come La rivincita delle sfigate (Booksmart, 2019) e Don’t Worry Darling (2022), confermandosi come autrice visionaria capace di unire profondità emotiva e uno sguardo moderno sulle dinamiche sociali.

Tiziana Rocca, direttrice artistica del festival, ha commentato:

“Olivia rappresenta un esempio di forza creativa al femminile, che unisce eleganza, intelligenza e determinazione. La sua presenza arricchirà in modo significativo il programma di quest’anno”.

Jesse Williams presenta in anteprima “Hotel Costiera”

Il festival accoglierà anche Jesse Williams, attore e produttore esecutivo della nuova serie Original italiana di Prime Video, Hotel Costiera, che verrà svelata in anteprima mondiale proprio a Taormina. L’attore introdurrà le prime immagini del progetto – un light action drama diretto dal premio Emmy Adam Bernstein e da Giacomo Martelli – in uno screening esclusivo al Teatro Antico.

Ambientata sulla spettacolare costa di Positano, la serie segue le vicende di Daniel De Luca (Jesse Williams), un ex marine di origini italiane alle prese con la scomparsa della figlia del proprietario dell’hotel in cui lavora come problem solver. Accanto a Williams, un ricco cast internazionale che comprende Maria Chiara Giannetta, Pierpaolo Spollon, Tommaso Ragno, Amanda Campana e Jean-Hugues Anglade.

Tiziana Rocca ha sottolineato:

“La presenza di Jesse Williams conferma ancora una volta la vocazione internazionale del festival e il suo ruolo centrale nel dialogo tra cinema, serialità e grandi protagonisti dello spettacolo”.

Il Taormina Film Festival è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.