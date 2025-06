Lui non tornerà, ma l’inefficienza dell’emergenza-urgenza può e deve cessare

La sera del 7 marzo 2025, durante il “Milazzo Film Festival” al Teatro Trifiletti, il giornalista Giuseppe Puliafito, il nostro direttore, ha perso la vita in circostanze che sollevano gravi interrogativi sulla gestione delle emergenze sanitarie.

Non per essere ridondanti, ma soltanto per circostanziare al meglio i fatti, ricordiamo che, accusato il malore, Giuseppe ha dovuto attendere ben 52 minuti prima di essere soccorso in Pronto Soccorso.

Più scriviamo e più conosciamo dettagli, grazie a testimoni oculari. Anche se l’aggiunta di dettagli, provoca spesso un senso abissale di inadeguatezza e imbarazzo, oltre alla frustrazione e al senso di colpa di non poter essere stati presenti. Durante le operazioni di soccorso, Giuseppe è stato purtroppo fatto cadere mentre veniva posizionato sulla barella, un episodio che aggiunge ulteriore indignazione alla vicenda e alla richiesta di conferma che il medico non ci fosse, si è aggiunto un inadeguato sarcasmo che avrebbe infastidito chiunque.

Non ‘è rabbia né risentimento contro nessuno, consci che ognuno è quel che fa, cerchiamo solo di alzare i toni contro un sistema che ha fallito.

Nonostante la tragedia, il Milazzo Film Festival non è stato interrotto né quella sera né nei giorni successivi, una decisione che ha suscitato ulteriore indignazione.

Quella sera, forse, non potevano sapere che Giuseppe era passato a miglior vita, ma di certo entro la serata si è subito compreso quanto era accaduto proprio lì poche ore prima. Il dovere di colleganza, la pietas umana, niente ha potuto fermare lo spettacolo: “Lo show must go on”, adesso ne sappiamo il vero significato.

Normativa e obblighi per la sicurezza negli eventi pubblici

La normativa italiana prevede specifici obblighi per garantire la sicurezza durante eventi pubblici. In particolare, per manifestazioni con oltre 200 partecipanti, è obbligatoria la redazione di un Piano di Emergenza e di un Piano Sanitario, da presentare al Commissariato di Pubblica Sicurezza. La presenza di un’ambulanza all’evento non era formalmente obbligatoria, in quanto non prevista dalle normative per eventi a basso rischio. Tuttavia, può rappresentare una garanzia in più offerta dagli organizzatori a tutela del pubblico. In ogni caso, va precisato che i mezzi di soccorso presenti in loco – come le ambulanze private – sono generalmente tenuti ad attendere l’intervento e le indicazioni del 118, poiché solo in casi eccezionali viene autorizzato il trasporto diretto in ospedale. La prassi consolidata cristallizza il modus operandi per cui le autorità richiedano la presenza di un’ambulanza o di squadre antincendio, soprattutto in assenza di un pronto soccorso nelle immediate vicinanze. Non era questo, però, il caso del Teatro Trifiletti, sito in centro città, a tre minuti dal Pronto Soccorso.

Queste disposizioni sono dettagliate nella Circolare del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018, che stabilisce le linee guida per la safety e la security nelle manifestazioni pubbliche . Inoltre, il D.M. 19 agosto 1996 prevede che il titolare dell’attività di pubblico spettacolo individui alcuni addetti, sempre presenti, che in caso di incendio o altro pericolo possano mettere in atto le procedure di sicurezza previste dal piano di sicurezza antincendio o di emergenza. Nel caso del Teatro Trifiletti, sebbene la capienza superi i 200 posti, non risulta che sia stato predisposto un presidio sanitario durante il festival. Ad aiutare Giuseppe soltanto due medici in pensione e gli amici e colleghi che, nel tentativo di fargli coraggio, lo vedevano perdere i sensi e tornare alla realtà, chiedendo continuamente “Aiuto, aiutatemi che sto morendo”.

Denunciamo, il dolore è via maestra ma l’unico obiettivo è riuscire a muoversi affinché il sistema non fallisca più, non più di così.

Tra amarezza e dolore, le parole della moglie Flaviana Gullì: