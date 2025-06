Barcellona: celebrata la Festa della Repubblica, Bonomo nominato Cavaliere al Merito

Una giornata all’insegna del ricordo, della partecipazione e dei valori fondanti della Repubblica. La città di Barcellona Pozzo di Gotto ha celebrato ieri mattina la Festa della Repubblica Italiana con una cerimonia solenne, carica di emozione e significato civile, che ha unito istituzioni, cittadini e realtà associative locali.

Una cerimonia condivisa nel segno dei valori repubblicani

L’evento, svoltosi secondo il protocollo istituzionale, ha visto la partecipazione delle Autorità Locali, della Procura della Repubblica, delle Forze dell’Ordine, delle associazioni d’arma, associazioni culturali e sociali, dei Dirigenti Scolastici, nonché della Croce Rossa e della Protezione Civile.

La cerimonia è iniziata con la benedizione di Padre Turrisi, che ha richiamato i valori della pace, della solidarietà e della coesione, elementi essenziali per una società giusta e democratica. Subito dopo, la trombettista Martina ha eseguito il toccante brano del Silenzio, dedicato ai caduti per la libertà e per l’Italia, suscitando una profonda emozione tra i presenti.

Le parole del Sindaco: memoria, democrazia e senso di appartenenza

Nel suo discorso, il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto ha sottolineato l’importanza di tramandare la memoria storica e di rafforzare nei giovani il senso di appartenenza alla Repubblica. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Senatrice Carmela Bucalo, la cui presenza ha rappresentato un segno concreto della vicinanza delle istituzioni nazionali alla città.

L’intervento della Senatrice Bucalo: la Costituzione come guida

La Senatrice Carmela Bucalo, esponente di Fratelli d’Italia e membro della 7ª Commissione permanente del Senato (Cultura, patrimonio culturale e istruzione pubblica), ha tenuto un appassionato intervento sui valori fondamentali della Costituzione italiana. La sua partecipazione ha evidenziato la volontà di rafforzare il legame tra la politica nazionale e le realtà territoriali, promuovendo la cultura del rispetto, dell’unità e della partecipazione civica.

Omaggio ai Caduti: un gesto che unisce la comunità

Il momento più toccante della giornata è stato la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti, situato in un luogo simbolico della città. Davanti ai nomi incisi dei concittadini caduti per l’Italia, tutti i presenti hanno osservato un momento di raccoglimento, rendendo omaggio a chi ha lottato e sacrificato la propria vita per la libertà.

La cerimonia si è conclusa con un forte e condiviso richiamo all’unità nazionale, al dialogo tra generazioni e all’impegno collettivo per costruire un futuro all’altezza dei valori repubblicani.

Onorificenza al Colonnello Bonomo Carmelo: orgoglio per Barcellona Pozzo di Gotto

Nel quadro delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, si è tenuta anche una cerimonia presso il suggestivo Castello di Milazzo, dove è stata conferita una prestigiosa onorificenza a un cittadino barcellonese.

Alla presenza delle autorità civili e militari della provincia, e con la partecipazione di Sua Eccellenza il Prefetto di Messina, è stata consegnata al Colonnello dell’Aeronautica Militare Carmelo Bonomo l’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Un riconoscimento che va oltre il merito professionale, premiando un percorso di vita esemplare, segnato da dedizione, integrità e spirito di servizio. L’intera comunità di Barcellona Pozzo di Gotto esprime profondo orgoglio per il traguardo raggiunto dal Colonnello Bonomo.