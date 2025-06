“Andrea: oltre il pantalone rosa”, presentato a Milazzo

Il dolore di una madre e la forza di canalizzarlo per un fine collettivo: è questa la motivazione portante che ha condotto Teresa Manes a scrivere un libro riguardante la storia del figlio, Andrea, suicidatosi il 20 novembre 2012, all’età di quindici anni, perché vittima di bullismo e cyberbullismo; è il frutto della difficile accettazione di una morte violenta che ha spezzato l’illusoria certezza di una madre: Andrea era una persona serena.

Nella prefazione di “Andrea: oltre il pantalone rosa”, presentato lo scorso 27 maggio presso il salone baronale di Palazzo D’Amico, sotto invito dell’Associazione Città Invisibili, Teresa infatti scrive: «Io, nessuna come tante, forse meglio di alcune e peggio di altre… imperfetta, indubbia come donna, mi piacevo come madre. […] Del dolore che ho nel petto, che contengo e descrivo, per come lo conosco e per come mi riesce, forse con l’intento di ammazzarlo per non essere ammazzata».

La scrittura intesa come catarsi: mezzo per urlare a gran voce il proprio dolore e confrontarsi con quelli che sono stati i limiti di una madre che riteneva la vita del figlio scevra da segreti; quantomeno, da segreti così dolorosi.

Nella prefazione, la prof.ssa Maria Rita Parsi scrive: «Di Andrea hanno fatto notizia i pantaloni rosa, lo smalto alle unghie, il suo suonare il pianoforte. Poco o nulla si è parlato, invece, delle incertezze, dei dubbi, degli ostacoli, delle contraddizioni e delle ambivalenze che, nella preadolescenza e nell’adolescenza, segnano il passaggio dall’infanzia all’età adulta».

Ecco perché l’evento, svoltosi a Milazzo, ha rappresentato una arricchente occasione di confronto su argomenti tanto delicati quanto estremamente attuali, troppo spesso sottovalutati da coloro che sono già divenuti adulti: la fragilità identitaria e l’isolamento adolescenziale.

Puntuale l’intervento del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo, Alberto Bel Passo, il quale ha sottolineato l’importanza di contrastare, attraverso la denuncia, un insidioso alleato del bullismo: l’omertà.

«L’omertà si manifesta in due forme – scrive l’Avv. Devis Dori nel suo contributo a Andrea: oltre il pantalone rosa – che sono il silenzio e l’indifferenza. Il silenzio di chi vede, ma non denuncia. E l’indifferenza di chi sminuisce la gravità dei fatti, definendoli “ragazzate”».

Si tratta, piuttosto – e ciò è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione – di un insieme di condotte che, viste nel loro insieme, possono configurare il reato di atti persecutori.

«È necessario che l’istituzione familiare e quella scolastica collaborino, per garantire azioni di prevenzione e contrasto, oltre che di supporto alla vittima, la quale troppo spesso incorre nel rischio di auto-colpevolizzarsi”, ha concluso il Comandante Bel Passo.

La testimonianza di una minore

A un tratto, sul finire della presentazione, ecco che i ‘pantaloni rosa’ di Andrea vengono indossati da una giovane, presente in platea, che si alza e ‘urla’ il proprio disagio.

Lo fa per la prima volta.

‘Urla’ e il pubblico tace, per poi scoppiare in un lungo applauso che avvolge lei, il suo coraggio e quello dell’amica che l’ha abbracciata dopo averla vista scoppiare in lacrime.

‘Andrea’, questa volta, può essere salvato.

Andrea non è morto invano.

L’impegno di Teresa Manes nelle campagne di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo

In seguito al tragico suicidio del figlio, Teresa Manes continua a promuovere attivamente, in tutta Italia, campagne di prevenzione e contrasto del bullismo, cyberbullismo e, più in generale, del disagio giovanile. Nel 2022 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’ha insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica, proprio grazie al suo impegno di sensibilizzazione nelle scuole.

Dalle librerie alle sale di tutta Italia

Nel 2024 esce nelle sale italiane il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, diretto da Margherita Ferri, con la sceneggiatura di Roberto Proia e gli attori Claudia Pandolfi e Samuele Carrino (rispettivamente, nei panni di Teresa e Andrea).

Viene narrata la vita di un adolescente dal proprio punto di vista, accompagnata da incisivi commenti che restituiscono allo spettatore la percezione di osservare un tredicenne adultizzato, cresciuto in una famiglia dalla serenità solo apparente.

Il pensiero di Andrea è sempre rivolto agli altri, mai a se stesso, e questo è un aspetto che verrà più volte evidenziato all’interno del film; del resto, è un ‘dettaglio’ interessante se riflettiamo sul fatto che il ragazzo non abbia lasciato nessun biglietto che spiegasse il proprio gesto, condannando i superstiti a un dolore terribile e inspiegabile.

Sarà la madre a risalire al malessere del figlio, venendo a conoscenza di una pagina Facebook creata dai compagni di classe di Andrea, chiamata “Il ragazzo dai pantaloni rosa”.

Si scoprirà che sono stati proprio quei pantaloni rosa, frutto di un errore di Teresa nel lavaggio, a scatenare le offese a sfondo omofobo.

«Il pregiudizio ha avuto un peso – scrive la madre – ma il silenzio ha fatto il resto».