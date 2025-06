Aggressione a Messina nei pressi dello stadio Celeste: arrestato 49enne per rapina e atti persecutori

Grave episodio di violenza a Messina nei pressi dello stadio “Celeste”, dove un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di atti persecutori, rapina e evasione dagli arresti domiciliari.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe aggredito la sua ex compagna, una donna di 29 anni, al culmine di un litigio. Dopo averla colpita, le avrebbe sottratto il telefono cellulare, per poi darsi alla fuga a piedi.

Decisivo l’intervento di un Carabiniere libero dal servizio, che ha assistito alla scena e allertato tempestivamente i colleghi della Stazione di Gazzi e del Nucleo Radiomobile di Messina. Le pattuglie sono giunte rapidamente sul posto, prestando soccorso alla vittima e avviando subito le ricerche dell’aggressore, rintracciato e bloccato nelle immediate vicinanze.

L’uomo, in quel momento sottoposto agli arresti domiciliari per un’altra causa, è stato condotto in caserma in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, trasferito nel carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La vittima dell’aggressione è stata trasportata presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Messina, dove ha ricevuto le cure del caso e una prognosi di 20 giorni per le lesioni riportate.

L’episodio riaccende i riflettori sul fenomeno della violenza sulle donne a Messina, confermando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire sicurezza e tempestività d’intervento in situazioni di pericolo.