Notte degli artisti a Sant’Antonino: la mappa con l’itinerario delle 32 attrazioni

Sono numerosissime le attrazioni previste per la “Sant’Antonino Fest: Notte degli Artisti e Panino con la Salsiccia” che si svolgerà venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 21, nel quartiere di Sant’Antonino. L’evento, dedicato all’arte, alla musica, all’artigianato e al buon gusto, è organizzato dalla comunità del Santuario Sant’Antonio di Padova in Barcellona P.G. e fa parte delle diverse attività previste per il periodo della Tredicina.

Ben 32 le postazioni previste per le attrazioni della Notte degli artisti, con un percorso che, partendo dal Museo didattico Foscolo e dall’omonima Scuola secondaria, attraverserà Piazza e via Convento e, snodandosi per le vie Medici, Calabria e Basilicata, condurrà infine in via Vespri. Sono in programma mostre d’arte, di fotografia e artigianato, concerti ed esibizioni di artisti di strada, intrattenimento per bambini, nonché la degustazione del panino con la salsiccia e di altre prelibatezze.

Di Seguito la mappa con il dettaglio delle attrazioni.

