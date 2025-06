Festa della Repubblica: al Castello di Milazzo concerto con le orcheste degli istituti scolastici della provincia

Oggi pomeriggio al Castello di Milazzo, a partire dalle 18, si terrà un concerto che vedrà protagonisti i giovani e le orchestre di alcuni istituti scolastici della provincia. Si esibiranno, infatti, gli studenti degli Istituti comprensivi ad indirizzo musicale “Bastiano Genovese” di Barcellona, dell’Istituto comprensivo “Luigi Rizzo” di Milazzo, degli Istituti comprensivi di Saponara e di Villafranca Tirrena, e degli altri istituti , I.C. “D’Alcontres” di Barcellona, dell’Istituto tecnico Economico “Leonardo Da Vinci” di Milazzo. La manifestazione rientra nelle celebrazioni del settantanovesimo Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana promosse dalla Prefettura di Messina.

L’evento si aprirà con una parata navale, curata dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, con la sfilata, nello specchio di mare antistante alla cittadella fortificata, delle unità navali della Guardia Costiera di Milazzo, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della società Rimorchiatori Augusta, del Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli e della Corporazione Piloti Porto di Milazzo.

Nel corso della manifestazione, il Prefetto, Cosima Di Stani, consegnerà i Diplomi di Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana agli insigniti Cavalieri prof.ssa Giovanna Spatari, dott.ssa Daniela Bonanzinga, dott. Carmelo Bonomo, sig.ra Angelina Mangano, dott. Giuseppe Morale, dott. Arturo Sciarrone, ing. Salvatore Di Bartolo, sig. Felice Pierro, dott. Daniele Cotugno, dott. Giorgio Filippo Alfonso, e Cavaliere Ufficiale avv. Silvana Paratore.

La commemorazione si concluderà ancora con un contributo musicale della Banda della Brigata Meccanizzata “Aosta” e il brindisi alla Repubblica, a cura degli Istituti superiori “Antonello” di Messina e “Renato Guttuso” di Milazzo. Per raggiungere il Castello è stato predisposto un servizio di bus da parte del Comune di Milazzo, del quale gli ospiti potranno avvalersi dalle 17 e con ritorno fino alle 22. I punti di partenza sono stati individuati in due appositi parcheggi, uno ubicato presso la piazza XXV Aprile e l’altro in via Ponente, all’altezza dell’intersezione semaforica con via Turati, area Mercato.