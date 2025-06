Sabato scorso si è svolta nell’Auditorium del Parco urbano “Maggiore La Rosa” la cerimonia di premiazione della 2ª Edizione del Concorso Nazionale di Poesia e Pittura “On. Nino Pino Balotta”- “La voce ai Poeti”. Due sono state le giurie del concorso che hanno avuto l’arduo compito di giudicare le opere pervenute. Per le sezioni A e B (Poesia in lingua italiana e in vernacolo) il professore Gino Trapani (Presidente), la professoressa Michela Di Dio e la dottoressa Donatella Manna. Per la sezione C (Pittura e Disegno) l’architetto Giovanni Pantano (Presidente), la dottoressa Valentina e l’artista Giuseppe Nicosia.

Dopo gli interventi iniziali di Felice Mancuso, presidente dell’Accademia musicale “On. Nino Pino Balotta” e del dottor Alfredo Anselmo, direttore artistico del Concorso, è iniziata la premiazione presentata dal poeta Francesco Conti. Ecco l’elenco dei premiati:

Sezione C Pittura e Disegno

Medaglia Plauso Artistico, assegnata all’artista Maria Zaccone di Barcellona P.G. per l’opera “SPETTACOLO DELLA NATURA”.

Medaglia Menzione Di Merito, assegnata all’artista Modesto Fuorchì Schiariti di Roma per l’opera “MATAMORFOSI”.

Targa Menzione D’onore, assegnata all’artista Caterina Barresi di Barcellona per l’opera “IO SONO NESSUNO”.

Coppa del 3° Posto assegnata all’artista Fulvia Francesca Rocca di Rometta per l’opera LE CAVALLE CHE MI PORTANO FIN DOVE IL MIO DESIDERIO VUOL GIUNGERE”.

Coppa del 2° Posto, assegnato all’artista Maria Grazia Genovese di Barcellona P.G. per l’opera “GROVIGLIO”.

Coppa del 1° Posto, assegnato all’artista Melania Rossello di Messina per l’opera “NOTTURNO”.

Sezione B – Poesie in vernacolo

Medaglia Plauso Letterario, assegnato al poeta Tindaro Calabrese di Barcellona P.G. per la poesia “‘A NUSTARGIA”.

Medaglia Plauso Letterario, assegnato al poeta Giovanni Macrì di Barcellona P.G. per la poesia “‘A MAMMA”.

Medaglia Menzione di Merito assegnata alla poetessa Elisa La Rosa di Milazzo P.G. per la poesia “NUSTALGIA”.

Medaglia Menzione di Merito assegnata al poeta Fausto Marseglia di Marano (Napoli) per la poesia “E M’ARRICORDO ‘E TE.

Targa Menzione D’onore assegnata al poeta Fabio Messina di Palazzolo Acreide (Siracusa) per la poesia “DONNA ÈRA.

Targa Menzione D’onore assegnata al poeta Domenico Orifici di Sinagra (Messina) per la poesia “L’ALLIGRIA ‘NVIDIATA”.

Coppa del 3° Posto, assegnato al poeta Giuseppe D’Agrusa di Palermo per la poesia “CHISTA È ‘A SICILIA, CHISTU È ‘U SICILIANU”. Non potendo essere presente, ci ha inviato un video della sua poesia che invito a trasmettere.

Coppa del 2° Posto, assegnato al poeta Salvatore Nania di Milazzo per la poesia “DIDICATA A RUSSU MALPILU”.

Coppa del 1° Posto, assegnato alla poetessa Cinzia Pitingaro di Castelbuono (Palermo) per la poesia “QUANNU TI NI VA LUNTANU”.

Anche quest’anno sono stati assegnati un Premio Speciale “Junior” e un Premio Speciale “Senior” (uomo o donna) che, come partecipanti al Concorso, sono la più giovane o la più longeva oppure il più giovane o il più longevo. Quest’anno, il Premio Speciale “Senior” è andato alla poetessa Annunziata Bertolone di Castroreale che ha partecipato al Concorso con la poesia in lingua italiana “A MIO PADRE”.

Sezione A – Poesia in lingua italiana

Medaglia Plauso Letterario, assegnato alla poetessa Anna Maria Grasso di Aci Santantonio (Catania) per la poesia “E SONO QUI”.

Medaglia Plauso Letterario, assegnato al poeta Stefano Baldinu di S. Pietro in Casale(Bologna) e alla poetessa Graziella di Bella di Riposto (Catania) per la poesia scritta a 4 mani “ABBI CURA DI TE”.

Medaglia Plauso Letterario assegnato al poeta Vincenzo Calì di Monforte San Giorgio (ME) per la poesia “SENZA POESIA”.

Medaglia Plauso Letterario assegnato alla poetessa Giulia Campece di Casoria (Napoli) per la poesia “SEMPRE VIVA LA TUA VOCE”.

Medaglia Plauso Letterario assegnato al poeta Salvatore Gazzara di Messina per la poesia “NOTTE CUPA”.

Medaglia Menzione di Merito assegnato al poeta Francesco Saporito di Patti per la poesia “L’IMPERFETTO” che ha delegato il poeta Enzo Ragno a declamare la poesia e ritirare il Premio.

Medaglia Menzione di Merito assegnato al poeta Giuseppe Paone di Torregrotta (Messina) per la poesia “GABBIE INVISIBILI”.

Medaglia Menzione di Merito assegnato al poeta Alessandro Direnzo di Altamura (Bari) per la poesia “SENZA FAR RUMORE”.

Medaglia Menzione di Merito assegnato al poeta Tanino Materia di Rodì Milici (Messina) per la poesia “STANZA DEI RICORD

Medaglia Menzione di Merito assegnata alla poetessa Angeletta Ferrara di Barcellona P.G. (Messina) per la poesia “SEMBRA IERI”.

Targa Menzione d’Onore assegnata al poeta Fausto Marseglia di Marano (Napoli) per la poesia “GUARDA”,

Targa Menzione d’Onore assegnata alla poetessa Cinzia Pitingaro di Castelbuono (Palermo) per la poesia “LA MIA ISOLA (LA SICILIA)”.

Targa Menzione d’Onore assegnata alla poetessa Sebastiana Parisi di Barcellona P.G. (Messina) per la poesia “NOTTE INCANTATA”.

Targa Menzione d’Onore assegnata alla poetessa Alba Rosaria Contino di Squinzano (Lecce) per la poesia “L’INFERNO TRA LE GENTI”.

Targa Menzione d’Onore assegnata alla poetessa Carmela Rita Maiorana di Barcellona P.G. (Messina) per la poesia “SECONDA POSSIBILITÀ”.

Coppa del 3° Posto, assegnato alla poetessa Simona Giardina di Barcellona P.G. per la poesia “PERDONO AMARO”. Alla poetessa Simona Giardina essendo la più giovane tra i partecipanti al Concorso viene assegnato il Premio Speciale “Junior”.

Coppa del 2° POSTO, assegnato alla poetessa Maria Morgante Privitera di Barcellona P.G. (Messina) per la poesia “PERCHÉ?”

Coppa del 1° POSTO, assegnato al poeta Giancarmine Fiume di Rovellasca (Como) per la poesia “PADRE MOSTRO”.

Premi speciali sono stati conferiti a tre personalità eccellenti che con la loro attività hanno contribuito ad elevare il livello culturale della nostra città: il poeta e scrittore Giovanni Macrì, lo scrittore Antonino Genovese e Paolo Puglia, talento barcellonese emigrato in Australia.