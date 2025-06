Pallavolo: la Più Formazione conquista la serie C

Dopo una stagione lunga, intensa e combattuta fino all’ultima palla, arriva il verdetto più dolce: è promozione in Serie C per la nostra squadra femminile di pallavolo! Un traguardo straordinario, conquistato con grinta, cuore e determinazione.

Il sorpasso decisivo in classifica è arrivato proprio all’ultimo turno dello scorso sabato, rendendo il finale di stagione ancora più emozionante. Le ragazze della Play Volley Più Formazione, guidate con passione e competenza da Domenico Fazio e Vincenzo Foti, hanno lottato fino in fondo, senza mai arrendersi, dimostrando partita dopo partita di meritare questo salto di categoria.

È il frutto di un lavoro costante in palestra, di una squadra unita dentro e fuori dal campo, e di uno staff tecnico sempre pronto a spingere oltre i limiti. Ogni sacrificio, ogni allenamento, ogni sudata conquista: tutto ha portato a questo momento.

Gli auguri e le congratulazioni vanno certamente ai tecnici Domenico, Vincenzo ma anche a tutte le ragazze e agli sponsor che, tutti insieme, hanno scritto questa splendida pagina sportiva!

La Serie C ci aspetta: testa alta, cuore grande, avanti tutta!